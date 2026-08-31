Instagramek mugatu egingo ditu adimen artifizialarekin sortuta eta identifikatu gabe dauden erabiltzaileen profilak
"AAren sortzailea" etiketaren ordez "AAk sortutako profila" etiketa erabiliko du aurrerantzean aipatu sare sozialak. Neurriak ez die eragingo edukia sortzeko edo editatzeko orduan adimen artifizialaren tresnak erabiltzen dituzten erabiltzaileei.
Instagram sare sozialak etiketa bat jarriko die adimen artifizialarekin (AA) sortutako erabiltzaileen profilei, eta horien ikusgarritasuna murriztuko du baldin eta profil horien arduradunek ez badute ohartarazten kontu horien atzean ez dagoela benetako pertsonarik.
Hain zuzen eren "AAren sortzailea" etiketaren ordez "AAk sortutako profila" etiketa erabiliko du aurrerantzean.
Enpresak ohar batean azaldu duenez, neurriaren helburua da erabiltzaileek hobeto ulertzea profil horietan agertzen diren pertsonak adimen artifizialaren bidez sortuak izan direla.
Urte hasieran ekin zion Instagramek identifikazio hori frogatzeari, milaka erabiltzaile "engainatuta" sentitzen zirelako ustez benetako pertsonenak ziren profilak AAk sortutakoak zirela jakitean.
Hartara, aurrerantzean, kontu horien arduradunek beren kabuz aktibatu ahal izango dute "AAk sortutako profila" etiketa, profilen konfigurazioan
Gainera, AAk sortutako pertsonak erabiltzen dituzten profilak identifikatuko ditu Instagramek, eta arduradunek jakinarazpen bat jasoko dute.
Hortik aurrera, bi aukera izango dituzte: "Adimen artifizialak sortutako profila" etiketa gehitzea edo erabakiaren aurkako errekurtsoa jartzea, Instagram oker dagoela uste baldin badute.
Neurriak ez die eragingo edukia sortzeko edo editatzeko orduan adimen artifizialaren tresnak erabiltzen dituzten erabiltzaileei.
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