2026an Primeran plataforman estreinatuko den "Tamara eta Mara" telesailaren filmaketa bisitatu dugu Bilbon

Tamara eta Mara telesaila
18:00 - 20:00
"Tamara eta Mara" filmatzea. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Casting batean aurkitzen diren bi aktoreren arteko lehiari buruzko komedia da "Tamara eta Mara". ETBren talentu berrien lehiaketaren irabazleetako bat da euskarazko fikzio hau. 

Bilbo Kultura

