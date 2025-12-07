Albiste da
DURANGOKO AZOKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israel Palestinan egiten ari den genozidioaren aurkako geldiunea egingo dute Durangoko Azokan

14:00etatik 14:30era agerraldia egingo dute antolatzaileek eta sortzaileek “Israelgo Estatua Palestinan egiten ari den genozidioaren aurka”.

Durangoko Azokaren bigarren eguna
Durangoko Azoka. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Durangoko Azoka amaitzeko egun baten faltan, antolatzaileek eta sortzaileek ordu erdiko geldiunea egingo dute igandean Palestinako egoera salatzeko.

14:00etatik 14:30era gelditu egingo dute azoka, agerraldia egiteko “Israelgo estatua Palestinan egiten ari den genozidioaren aurka”.

Beñat Gaztelurrutia azokaren koordinatzaileak esan du irudi bat banatuko dutela langile eta artisten artean gaia “une oro mahai gainean egon dadin”.

Durango Durangoko azoka 2025 Durangaldea Kultura Palestina Gazako Zerrenda Israel Kultura

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi