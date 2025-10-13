Urriak 16-19
Calixto Bieitok bere Rikardo III. "itxuragabe eta makiavelikoa" erakutsiko du Arriagan

Arriaga Antzokiak "La maldad de Ricardo III" antzezlana taularatuko du, Joaquín Furriel protagonista duen lana.
Joaquín Furriel aktorea "La verdadera historia de Ricardo III" antzezlanean.
"Rikardo III .aren benetako historia". Argazkia: Carlos Furman.

Azken eguneratzea

Ricardo III .aren gaiztakeria, Calixto Bieito eta Adrià Reixach-en bertsioan, Arriaga Antzokira iritsiko da aste honetan, ostegunetik igandera, Buenos Airesko Teatro San Martín-Complejo Teatral konpainia argentinarraren eskutik.

Ricardo III.aren benetako istorioa ren protagonista Joaquín Furriel da, 'El refugio atómico' telesaileko aktoreetako bat, eta Luis Ziembrowsky, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis "Luisón" Herrera eta Silvina Sabater aktoreek osatzen dute.

Calixto Bieitoren (Arriagaren zuzendari artistikoa ere bada) eta Adrià Reixachen bertsioak Shakespeareren klasikoa XXI. mendera darama eta "gaiztakeriaren muinera doa, pertsonaia guztiak kutsatzen baititu", collage askoko eszenaratzearekin eta Francis Baconen pinturaren eraginarekin.

Rikardo III .ak, "itxuragabea eta makiavelikoa, tiranoa eta odolzalea, gogorarazten du modu txarra eguneroko bizitzaren zati dela, gizakiaren DNAri datxekiola, gaiztakeriak eta ontasunak gizakiaren bihotzean habia egiten dutela".

Obra joan den ekainean estreinatu zen Buenos Airesen. 

