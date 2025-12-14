Kontzertua
Gatiburen azken agurra audientzian lider izan zen ETB1en

Bi ordu eta erdiz, musikarik, dantzarik eta festa girorik ez zen falta izan atzo BECen. Talde bizkaitarra arrakastara eraman zuen 'Musturrek sartunde' kantuarekin amaitu zen askoren oroimenean giltzatuta geratuko den kontzertua.

alex sarudi
author image

EITB

Azken eguneratzea

Agur ahaztezina. Hiru egun taula gainean, bere ibilbide oparoan zehar lortu dituen milaka jarraitzaileei agur esateko. Horrelaxe eman zion atzo amaiera Gatibu taldeak bere jardunari. 

ETB1ek, Primeranek eta orain.eus-ek eman zuten kontzertua, zuzenean, eta lider izan zen Alex Sarduiren taldea telebistako saioan.

Bada urtebete pasatxo iragarri zutenetik 2026an agertokiak utziko zituztela. Horretarako, BECen hiru kontzertu antolatzea erabaki zuten, 25 urte hauetan taldea gertutik jarraitu duten zale guztiak agurtze aldera.

Inork ez zuen atzoko hitzorduan hutsik egin. Bi ordu eta erdiko festa izan zen, musikaz eta dantzaz betea.

Gernika eta Palestinaren aldeko keinuak eta aste honetan hil den Extremoduroko abeslari Robe Iniestari omenaldia ere izan ziren.

Amaitzeko, talde bizkaitarra arrakastara eraman zuen Musturrek sartunde kantua.

Bilbao Exhibition Centre Musika Kultura Barakaldo Gernika Lumo Kontzertuak

