Zazpi mundu estreinaldi Zinemaldiko Zabaltegi saileko 23 filmen artean
Zinemaldiak Zabaltegi-Tabakalera sailaren programa osoaren berri eman du ostegun honetan, ohar baten bidez. Sail horrek 15 film luze, 6 film labur eta 2 film ertain biltzen ditu, besteak beste Lucile Hadzihalilovic, Luis Ortega, Hlynur Palmason, Paz Encina, Luis Ortega eta Harris Dickinson zuzendariek sinatutakoak.
'Beldurrezko filma', Sergio Oksmanena
author image
EITB
2025/08/21 - 18:59
Azken eguneraketa
2025/08/21 - 18:59
Guztira 23 film lehiatuko dira Donostiako Zinemaldiko Zabaltegi-Tabakalera sail irekian, eta horietatik zazpi mundu mailako estreinaldiak izango dira.
Zinemaldiak Zabaltegi-Tabakalera sailaren programa osoaren berri eman du ostegun honetan, ohar baten bidez. Sail horrek 15 film luze, 6 film labur eta 2 film ertain biltzen ditu, besteak beste Lucile Hadzihalilovic, Luis Ortega, Hlynur Palmason, Paz Encina, Luis Ortega eta Harris Dickinson zuzendariek sinatutakoak.
Inaugurazioa Sergio Oksman brasildarrak egingo du, Una película de miedo filmaren estreinaldiarekin, eta amaiera emango dio Igor Bezinovic kroaziarraren Fiume o morte! hirugarren film luzeari.
Sail honetan beren lanak erakutsiko dituzten zinemagileak hauek izango dira: Lucile Hadzihalilovi (La tour de glace), Harris Dickinson (Urchin), Luis Ortega (Siempre es de noche, mediometraje), Gyógy Pálfi (Kota), Hlynur Pálmason (Johanna af örk). Gainera, Juanjo Pereira (Bajo las banderas, el sol), Sophy Romvari (Blue Heron), Sho Miyake (Tabi to Hibi) eta Paula Tomás Marques (Duas vezes Joao Liberada) izango dira. Programazioan sartzen dira, halaber, Alex Russellen Lurker, Gabrielle Stemmerren La Grève eta Yuiga Danzukaren Miharahasi Sedai. Sarah Miro Fisherrek Schesterherz aurkeztuko du; Marta Medinak eta Enrique López Lavingek El último arrebato, eta Jaume Claret Muxartek Estrany Riu.
Film laburrei dagokienez, Zabaltegin lehiatuko dira Jocelyn Charlesen Dieu est Timide, Paz Encinasen La felicidad, Bo Hanxiongen No One Kows I Disappeared, Balint Kenyéresen The Spectacle eta André Silva Santosen Sol menor. Gainera, Lur Olaizola donostiarraren Variaciones film laburra proiektatuko da (lehiaketatik kanpo).
