Teaserra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Singular" filmaren lehen irudiak

Patricia Lopez Arnaiz aktorea "Singular" pelikulan
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Alberto Gastesiren (Gelditasuna ekaitzean) bigarren film luzea Sitgeseko Zinemaldiko Sail Ofizialean lehiatuko da. Patricia López Arnaiz eta Javier Rey dira EITBren parte-hartzea duen filmaren protagonistak. 

Zinema

Zinemari buruzko albiste gehiago

Jose Ramon Soroiz Zilarrezko Maskorra
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jose Ramon Soroizek irabazi du interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra, Zhao Xiaohong aktore txinatarrarekin batera

Jose Ramon Soroiz aktore euskaldunak irabazi du Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren saria, 'Maspalomas' filmean egindako lanagatik. Ex aequo izan da saria, Zhao Xiaohong txinatarrarekin ('Her heart beats in its cage' ) batera. Soroizek filmeko zuzendariei eta bere familiari eskerrak eman dizkie, baita bere herriari, Legorretari, ere.

Gehiago kargatu