"Los domingos" eta "Dekoratua" zinema-aretoetara iritsi dira
Urrezko Maskorraren irabazlea eta animaziozko film luzea gaurtik aurrera egongo dira ikusgai Hegoaldeko zinema-aretoetan.
Donostiako eta Sitgeseko zinemaldietan arrakastaz estreinatu ondoren, "Los domingos", Alauda Ruiz de Azuaren hirugarren film luzea, eta "Decorado", Uniko Bilboko ekoiztetxearen film luzea, Hegoaldeko zinema-aretoetara iritsiko dira ostiral honetan, urriak 24.
"Los domingos" Urrezko Maskorra, Donostiako Zinemaldiko film onenaren saria, lortu izanak ematen dion bermearekin iritsiko da publikoarekiko hitzordura.
Ainararen istorioa kontatzen du lanak. 17 urteko neskato idealista eta aparta da Ainara; ezustean, Jainkoarengandik gero eta hurbilago sentitzen dela adieraziko du, eta klausurako moja sartzea aztertzen ari dela. Albisteak ustekabean harrapatuko du familia osoa, eta proba erabakigarri bati egin beharko diote aurre senideek.
Zinemaldia
“Los domingos”: jainkoaz, baina, batez ere, gizakiaz
Alauda Ruiz de Azuak idatzi eta zuzendu duen bigarren film luzea aurkeztu du Zinemaldiko Sail Ofizialean. “Los domingos” gure garaien erradiografia oso askoa da, 17 urteko neskato batek moja bizitzarekin duen liluraren gainean eraikia.
Alberto Vázquez (Unicorn Wars, Psiconautas...) galiziar zinemagilearen "Decorado" filma ere ostiral honetatik aurrera ikusi ahal izango da. 2016an animaziozko film labur onenaren Goya saria jaso zuen izenburu bereko film laburrean inspiratutako film luzea da.
Arnold sagua askatasunaren bila abiatuko da, ihesi, eguneroko paranoiak xaxatuta.
"Decorado" lanak EITBren parte-hartzea du, eta zinema batzuetan (Portugaleteko Ballontin, Gasteizko Floridan eta Gorbeian, Barakaldoko Max Centerren eta Bilboko Golem Alhóndigan) euskarazko bertsioan ere ikusi ahalko, gaztelaniaz ez ezik, gaztelaniazko azpitituluekin.
Zinemari buruzko albiste gehiago
Zinemaldiko Urrezko Maskorraren irabazlea zinemetara heldu da
Bilbo galaz jantzi da Los domingos pelikularen aurre estreinaldirako. Donostiako Zinemaldian izandako arrakastaren ostean, Alauda Ruiz de Azuaren azken lana bihar estreinatuko da zinema aretoetan.
“Los domingos”ek Santurtzine jaialdia irekiko du, ostegunean
Alauda Ruiz de Azuaren lana Ezkerraldeko herriko jaialdian izango da ikusgai zinemetara iristeko bezperan. EITBk Euskal Pantailak saila babestuko du, euskal zortzi film lehian jarriko dituena.
Egigun bultza eta apustu "Santa Zeta"ren alde
Badakit, Gauaren ametsetan zaudete, baina Santa Zetak eskaintzen dizuena beste inork ez dizue emango.
“Primate” filmak itxiko du Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Donostiako Astea
Urriaren 31 azaroaren 7ra bitartean izango da jaialdiaren 36. edizioa. “Gaua” Paul Urkijoren hirugarren film luzeak irekiko du, jakina zenez, eta 30 film luze, 36 film labur eta 4 serie proiektatuko dira guztira, tartean “Decorado” euskal ekoizpena, David Lynchen eta Luc Bessonen pelikulak.
“Decorado”ren aurrestreina hartuko du Bilbok, Fant jaialdiaren eskutik
Bilboko Fantasiazko Zinema Jaialdiak Prefant zikloan estreinatuko du animaziozko filma, astelehen honetan, urriak 20, Azkuna Zentroan, sarrera librea dela. Alberto Vazquez galiziarrak ekoitzi du Uniko euskal etxearen ekoizpena.
Lekeitioko 48. Euskal Zine Bilerak Urrezko Antzarra eta Zilarrezko Antzarra eman ditu
Film onenaren saria Eneko Muruzabal Elezcanoren “Planetagatik” lanak irabazi du, "film borobil eta jostaria" osatzeagatik. Zuzendari onenaren saria Aitzol Saratxagak jaso du, “Ehiza” filmean egindako lanagatik. EITB Ikuslearen saria, berriz, Mikel Balerdi eta Deñe Garcia-Bravoren “Eraman zutela” lanak eskuratu du.
"Bizkarsoro" filmak itxiko du EUNIC, Europar Zinemaren Jaialdia
Jaialdia Bruselan egiten ari da urriaren 6tik 16ra bitarte, eta Josu Martinezen lana euskarazko jatorrizko bertsioan emango dute, ingelesezko azpidatziekin.
"Gaua" filmaren trailerra
Paul Urkijoren hirugarren fim luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatu dute joan den astean. Urriaren 31n, Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea irekiko du, gero, EITBren parte-hartzea duen filmak, eta azaroaren 14an zinema aretoetan estreinatuko dute. Yune Nogueiras da filmeko protagonista, eta Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu ondoan. XVII. mendean dago girotuta istorioa, eta gaueko mitologiak zeharkatzen du. Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du gau batez. Baso ilunean galduta, atzetik zerbait duela konturatuko da, eta bidean hiru emakume topatuko ditu.
Lekeitio bete film
Euskal Zine Bilera euskarazko zinemaren jaialdiak 48. edizioa du aurtengoa. Pantailak Euskaraz ekimenari saria emango diote, eta, film laburren lehiaketaz gain, "Karmele" eta "Akelarre, marearen kontra" eta "Txillarreko Sukaldaria" dokumentalak proiektatuko dituzte.