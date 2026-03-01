Goya sariak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Alauda Riuz de Azua: "Ametsetako gaua da"

Alauda Ruiz de Azua Goya sarien galaren ondoren
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Barakaldar zinemagilea pozik agertu da "Los domingos" filmak bost Goya sari  irabazi eta gero. 

Goya Sariak 2026 Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X