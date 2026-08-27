Euskal Terrorea, Zinemaldiaz haratago
Abuztuaren azken ostiralean, Donostiako Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroan (Tabakaleran, hots), irailaren 18an hasiko den Nazioarteko Film Zinemaldian ikusgarri eta lehian egongo diren filmeen aurkezpena egingo da. Ohikoa denez, gehiago izan dira, pantaila baten esperantzan bere burua aurkeztu zutenak aukeratuak baino. Hala eta guztiz ere, oparoak izan dira, aurten ere, egindako zeluloidezko ereintza eta jaso berri fotogrametako uzta.
Zinemaldiaren distira itsugarriak mesede txikia egingo lioke hainbat pelikulari. Gusturago, aiseago, libreago ibiliko dira ilunpeetako (g)izakien konpainian. Udan izango gara oraindik irailean eta Euskal Herrian burutu diren pelikula pare bati askoz hobeki datorkie negurantz eramango gaituen udazkena. Ez ezazue inoiz ahaztu, udazkena dugu hamaika erok urtaro begikoena, orduan ekiten baitio infernurako prozesioari Donostiako Beldurrezkoa Asteak.
Aterpe gozoa distiran baino, zoko goibeltsuetan bilatu eta eskatu beharko/nahiko/ahalko/mereziko duten euskal filmeen artean bat ekarriko dut lerro hauetara, Bilbon jaio, mundu arabiarra korritu eta ECPV/EHZE Zine Eskolan ikasi duen Norma Vila ekoizlearen Salitre; Arrigorriagan, Bermeon, Mundakan filmatu dutena, oraindik postprodukzioan dagoena. Izan ere, duela egun gutxi, pelikularen munstroa (karramarro mutantea omen) sortzea eta muntaketan egokitzea falta zen.
Markatik gorako jendeak jardun du Salitren. Normaren lehengo luzea bada ere, eskarmentu handiko zinema zauritua da bilbotarra. Hain eskarmentu handikoa, hain zinemak zauritua, ezen filmaketa batean ezinbestekoak diren ofizio guztietan jardun duen. Elektrikaria eta kamera laguntzailea izan da, baita argazki zuzendaria ere. El fin de todas las cosas bere laburmetraia zine jaialdi frankotan aukeratu zuten, saritu ere bai, eta Haritz Zubillagarekin batera, Demeter ekoiztetxea sortu zuen. Izuaren besoetan gozo-gozo kulunkatzen garenok ederki dakigu Demeter Ingalaterrara banpiroa eraman zuen itsasontzi malapartatuaren izena dela.
Aspaldian ikasi genuen zinema auzolan kontu bat dela. Normaren ondoan, argazki zuzendaritzan Pablo Berger, Julio Medem, Maider Oleaga bezalako zinemagileekin lan egin duen Kiko de la Rica dago. Pelikula idazten, berriz, Candela Echenique aurkitzen dugu eta musika konposatzen Gaua, Maspalomas, Sorda, Arquitectura emocional edo Cinco lobitos bezalako proposamen punta puntakoen soinu banda sortu duen Aranzazu Calleja.
12 urte zituela Igor Legarretaren Ilargi guztiak hartan debuta egin eta laster David P. Sañudoren Sacamantecas-en ikusiko dugun Haizea Carneros Maguregi aktorea daukagu Normaren ausardi honetan. Ez dago baina bakarrik. Nagore Aranbururen alabarena egiten du. Aspalditik da kamera Nagorekin maiteminetan, zehazki 1999tik. Orduan hasi zen pantailan agertzen: Loreak, Competencia Oficial, Querer, Los domingos... Normaren luzean, itsaslabar bateko ertzean itsaski-haztegi naturala duen emakumea dugu. Ikaragarri ona negozioa, ikaragarri misteriotsua lekua ze itsasoko izaki izugarri horiek guztiak, itsasoak bustitako paretak eta zuloak dituztelako kobazulo.
Itsasoko izaki guzti-guztiek, bai; gure amesgaizto ederrenetan bizi diren horiek barne. Jende aurrean inork ez du esaten Salitre beldurrezko filma denik, terrore psikologiko finean kokatzen egiten dituzte zazpi ahalegin, amaren eta alabaren arteko harreman emozionalean, hain zuzen ere, baina guk badakigu munstro bat datorrela itsasoan barna.
Abuztuaren azken ostiralean aurkeztuko da Donostiako Zinemaldian parte hartuko duen euskal zinema baina gutako askok ez dugu duda bat ere, askotan gozoagoak dira itsaspeko abegiak. Are gehiago zure zeluloideak dir-dir baino dar-dar e(ra)giten badu.
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