Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
"Los Javis" iritsi dira Donostiara
Modan dauden zuzendariak dira Javier Calvo eta Javier Ambrossi, "Los javis" delakoak, eta zoramena izan da arratsaldean, Donostiara iritsi direnean. Sekulako ikusmina zegoen Maria Cristina hotelaren inguruetan eta esker ona erakutsi diete zaleei. Bihar aurkeztuko dute "La bola negra" entzutetsua, Oscarretan lehiatzeko aukera handiak dituen filma.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Patricia Lopez Arnaizek hunkituta jaso du Gure Zinema saria
ZUZENEAN
Duela min.
Naomi Watts: "Orain inoiz baino gehiago, zinema istorioak kontatzeko bitarteko indartsua da"
ZUZENEAN
Duela min.
Zuzenean: "The Housewife" filmaren prentsaurrekoa, Naomi Wattsekin
ZUZENEAN
Duela min.
Zinemaldia, Naomi Wattsen doinura dantzan bigarren egunean
Gehiago ikusi