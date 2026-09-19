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"Los Javis" iritsi dira Donostiara

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Modan dauden zuzendariak dira Javier Calvo eta Javier Ambrossi, "Los javis" delakoak, eta zoramena izan da arratsaldean, Donostiara iritsi direnean. Sekulako ikusmina zegoen Maria Cristina hotelaren inguruetan eta esker ona erakutsi diete zaleei. Bihar aurkeztuko dute "La bola negra" entzutetsua, Oscarretan lehiatzeko aukera handiak dituen filma.

Zinemaldia Donostia

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