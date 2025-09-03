Elkarrizketa Euskadi Irratian
Pradales: "CAFek hartuko duen erabakia errespetatuko dugu, Jerusalemgo tranbia eraikitzeko kontratuarekin jarraitzea ala etetea"

Lan-urte politikoa hasi berritan Euskadi Irratian eskainitako lehen elkarrizketan lehendakariak adierazi duenez, "bizi garen sarraskia ikusita, egia da hori ere kontuan hartu behar dela, baina ahaztu gabe kontratua duela sei urte sinatu zela".
