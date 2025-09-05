Palestina
BDZ mugimenduak "egiari huts egitea" leporatu dio Pradalesi CAFen Jerusalemgo proiektuaren legezkotasunean

Euskal Herriko Boikota, Desinbertsioa eta Zigorrak mugimenduak salatu du tren arinak nazioarteko ebazpenak urratzen dituela, eta eskatu du Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoako laguntza publikoak etetea.

Mugimenduak CAFi laguntza publiko oro kentzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriko Boikota, Desinbertsioa eta Zigorrak mugimenduak (BDZ)  "gezurretan" aritzea leporatu dio Imanol Pradales lehendakariari, CAFen Jerusalemgo tren arinaren proiektuaren legezkotasunari buruz.

Ohar batean, BDZk ziurtatu du proiektua ez dela inoiz legezkoa izan, eta 2019an jada zalantzan jarri zela.

Mugimenduaren arabera, Pradalesek onartu du proiektua "zalantzagarria" dela etikaren ikuspuntutik, baina uste dute "egiari huts egiten diola" noizbait legezkoa izan zela baieztatzen duenean.

Beraz, BDZk laguntza publiko oro eteteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, modu etikoan jokatzeko. Azpimarratu dutenez, "Israelgo erregimen kolonialarekin" lankidetzan aritzea, etika gutxikoa izateaz gain, "legez kanpokoa da argi eta garbi".

Mugimenduak Francesca Albanese NBEko kidea aipatu du, zeinak txosten batean proiektua "okupazioaren ekonomiaren" eragiletzat jo zuen. Horrekin batera, gaineratu du tren lineak Jerusalem ekialdean dauden legez kanpoko koloniak hiriaren erdigunearekin lotzen dituela.

Azkenik, BDZk berretsi du trenak urratu egiten duela Nazio Batuen 242. ebazpena, okupatutako lurralde palestinarrak onartzen dituena.

Pradales: "CAFek Israelekin duen kontratuari buruz hartzen duen erabakia errespetatuko dugu"
Palestina Jerusalem Politika Israel Garraio publikoa Eusko Jaurlaritza Ekialde Hurbila Euskal Autonomia Erkidegoa Imanol Pradales Munduko albisteak Gazako Zerrenda

