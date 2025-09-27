USTELKERIA
Begoña Gomezek epailearen aurrean deklaratuko du gaur, herri-epaimahaik epaitzeko prozesuaren baitan

Espainiako Gobernuko presidentearen emaztea herri-epaimahai batek epaitu ahal izateko izapidea izango da gaurkoa, eta ustez diru publikoa bidegabe erabiltzearekin dago lotuta.

begoña-gomez-esposa-pedro-sanchez comparecencia asamblea madrid-efe
Begoña Gómez, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Begoña Gomezek, Espainiako Gobernuko presidentearen emazteak, Juan Carlos Peinado epailearen aurrean deklaratu beharko du gaur arratsaldean, diru publikoa bidegabe erabiltzea leporatuta irekita dagoen ikerketaren baitan herri-epaimahaiak epaitu ahal izateko izapide gisa.

Gomez bosgarren aldiz deitu dute deklaratzera 2024ko apirilean ikerketa abiatu zenetik, eta Madrilgo Plaza del Castilloko 41. Instrukzio Epaitegian egin beharko du.

Prozesu nagusitik bereizitako pieza honetan ikertutako beste biak ere deitu dituzte gaur arratsaldeko seietan deklaratzera: Cristina Alvarez, Gomezen aholkularia Moncloan, eta Francisco Martin, Espainiako Gobernuaren ordezkaria Madrilen.

Ustez dirua bidegabe erabiltzeagatik ari dira ikertzen hiruak; izan ere, Peinadok uste du delitu zantzuak daudela 2018an Cristina Alvarez Begoña Gomezen aholkulari izendatzean, baldin eta Gomezek eginkizun pribatuak bete baditu harentzat, funts publikoekin ordainduta.

Pieza bereizi hori prozedura nagusitik kanpo doa. Prozedura nagusian negozioetako ustelkeria, intrusismoa, eragimen-trafikoa eta bidegabeko jabetzea delituak egozten dizkiote.

Larunbat honetako eginbidea zinpeko epaimahaiaren legeak zehazten duen izapide bat da. Epaileak prozedura bide horretatik jarraitzea proposatu zuenetik (asteartean izan zen) bost eguneko epean egin behar da, eta bere kontrako inputazioa zehaztean eta auziaren etorkizuna zehaztean datza. 

Izapide hori egin ondoren, epaileak prozedurarekin jarraitu edo ez erabakiko du. Hala ere, Lurralde Auzitegian helegitea jartzeko aukera egongo da.

