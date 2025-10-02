Donostia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eneko Goia: "Aspalditik hartutako erabakia da, ona da hasiera eta amaiera duten zikloak egotea"

Donostiako egungo alkateak iragarri duenez, datorren urriaren 16an, Donostiako Udaleko Politika Orokorreko Osoko Bilkura amaitutakoan, alkate izateari utziko dio. "Beti izan dut buruan 10 urteko muga", azaldu du. Bere ordezkoari dagokionez, erabaki hori bere alderdiari dagokiola esan du.

SAN SEBASTIÁN, 02/10/2025.- El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, abandona su cargo como regidor del consistorio de la capital guipuzcoana, una decisión que ha anunciado este jueves en una declaración institucional. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eneko Goia (EAJ) Donostiako egungo alkateak astearte honetan prentsaurrekoan iragarri duenez, datorren urriaren 16an "Politika Orokorreko nire azken Osoko Bilkura izango da Donostiako Udalean, hori bukatutakoan, alkate izateari utziko diodalako".

Goiak azaldu duenez, "aspalditik hartutako erabakia da, ona baita hasiera eta amaiera duten zikloak egotea ". Baieztatu duenez, erabaki hori "gauzak ikusteko dudan moduarekin eta hiriarentzat onena iruditzen zaidanarekin lotuta dago".

Bosgarren berrautaketarari buruz galdetuta, "ez da egokia" erantzun du. "Beti izan dut buruan 10 urteko muga", gaineratu du. Alkateak azpimarratu duenez, "hamar urte oso biziak" izan dira, eta garrantzitsuena "hiri proiektua" dela, "eta hori oso esku onetan geratzen da".

Goiak eskerrak eman dizkie bere udalbatzari, familiari eta donostiarrei "nigan konfiantza jarri dutelako", eta aurreratu du aurrerantzean familiari eskainiko diola denbora, politikarekin nolabait lotuta jarraituko duen zehaztu gabe. 

Eneko Goia Donostiako Udala Gipuzkoa Donostia Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu