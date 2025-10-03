TXANDA
Eneko Goiak atzoko iragarpenaren osteko lehen elkarrizketa emango du gaur goizean Radio Euskadin

Donostiako alkateak 8:30ean hitz egingo du Radio Euskadin, kargua utziko duela jakinarazi ondoren egingo duen lehen elkarrizketan. 11:00etan, EAJren GBBk ofizialki emango du bere ordezkoaren berri, eta badirudi Jon Insausti izango dela.

FOTODELDÍA SAN SEBASTIÁN, 02/10/2025.- El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, abandona su cargo como regidor del consistorio de la capital guipuzcoana, una decisión que ha anunciado este jueves en una declaración institucional. EFE/Juan Herrero
Eneko Goia. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Eneko Goiak ostiral honetan egingo dio aurre bere lehen agerraldi publikoari Radio Euskadiko mikrofonoetan, ostegunean Donostiako Alkatetzari uko egingo diola iragarri ostean, Politika Orokorreko Osoko Bilkuraren ostean.

Goiaren lekukoa nork hartuko duen 11:00etan jakingo dugu ofizialki, Zuloaga plazan, EAJren Gipuzkoa Buru Batzarrak deitutako ekitaldi batean.  Jon Insausti Kultura, Euskara eta Turismo zinegotzia izan daiteke aukeratua.

Goiak hamarkada bat eman du Donostiako Udalaren buru, eta "aspalditik" hartutako erabakia dela azaldu zuen. "Hasiera eta amaiera duten zikloak egotea ona" dela azpimarratu zuen.

Insaustik, Goiaren ordez alkatetza hartzeaz gain, 2027ko udal hauteskundeetarako EAJren hautagaia izango dela dirudi.

