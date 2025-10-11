Fiskal nagusiak "erabat" ukatu zuen Ayusoren mutil-laguna inplikatzen duen mezua prentsara filtratu izana
Lau eta sei urte arteko kartzela-zigor eskaerari egin beharko dio aurre azaroan Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiak. Madrilgo presidentearen mutil-lagunak, berriz, lekuko gisa deklaratuko du.
Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusia ikertzen ari da Auzitegi Gorena, Alberto Gonzalez Amador enpresari eta Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen bikotekidearen kasuaren harira, prentsara mezu elektroniko bat zabaldu ondoren, sekretuen berri ematea egotzita. Gonzalez Amadorrek berak eta Miguel Angel Rodriguez Ayusoren kabineteburuak egindako adierazpenak dira ardatz auzi honetan.
Maiatzaren 23an lekuko gisa egindako testigantzan, Gonzalez Amadorrek adierazi zuen Rodriguezen esku utzi zuela fiskalaren posta prentsara bidaltzeko erabakia. “Egizu uste duzuna”, erantzun zion, abokatuak jasotako mezu bat zabaltzeko eragozpenik ba ote zuen galdetu zionean. Mezu horretan, Julian Salto fiskalak adierazi zuen ez zuela "oztoporik" ikusten ustezko iruzur fiskalagatik enpresaria ikertzen ari den prozeduran akordio bat lortzeko.
Gonzalez Amadorrek azaldu zuenez, bere asmoa zen prozesua “ahalik eta zarata txikienarekin” bideratzea, eta adierazi zuen bere abokatuak ez ziola kontsultatu, iruzurra aitortuz eta akordioa eskainiz, Fiskaltzari bidali zion mezuari buruz. Horren hitzetan, prentsaren bidez jakin zuen mezu horren edukia, eta “amorru galantarekin” erreakzionatu zuen, publikoki “iruzurgile aitortu” gisa uzten zuela ikusita.
Rodriguezek urtarrilaren 8an deklaratu zuen ustezko filtrazioagatik Auzitegi Gorenean, eta fiskal nagusiari egindako akusazioa “dedukzio pertsonala" izan zela esan zuen. Horren esanetan, espedientea irakurtzeko baimena bi aldeek bakarrik zuten: Fiskaltzak eta Gonzalez Amadorren abokatuak. Ondorioz, horren berri Gonzalez Amadorren abokatuak ez zuela zabaldu uste zuenez, Fiskaltzak egin zuela ondorioztatu zuen. Estatuko abokatuak, ordea, zuzendu egin zuen, eta gogorarazi zuen espedientea Dekanotzaren esku ere bazegoela, salaketa 20 egun lehenago aurkeztu baitzen.
Urtarrilaren 29an Auzitegi Gorenean egindako deklarazioan, Garcia Ortizek erabat ukatu zuen salaketa, baita zerga-espedientea edo Gonzalez Amadorri buruzko edozein mezu eman, zabaldu edo jakinarazi izana ere.
Auzitegiak baimenduta adierazpen horien irudiak azaltzeak ñabardura berriak dakarzkio kasuari. Defentsek eta akusazioek horiek eskuratzeko aukera izango dute azarorako aurreikusitako epaiketari begira. Lau eta sei urte arteko kartzela-zigor eskaerari egin beharko dio aurre azaroan Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiak, sekretuak ezagutaraztearen delitua egotzita. Madrilgo presidentearen mutil-lagunak, berriz, lekuko gisa deklaratuko du.
Enpresariak "edozein herritar" bezala tratatua izateko nahia azpimarratu zuen, eta bikotekidea babesteko Rodriguezi informazioa eman ziola defendatu zuen, Ayusoren aurka egiteko erabilia sentitu zelako. Iruzurra egin izana ere ukatu zuen, baina bere abokatuaren legezko estrategiarekin bat egitea onartu zuen, haren ikuspegia ulertu zuenean.
