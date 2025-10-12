MANIFESTAZIOA
Sortuk "euskal azaroaren 22a" aldarrikatu du "gizarte molde zaharkitua" islatzen duen urriaren 12aren aurrean

18:00 - 20:00
EITB

Arkaitz Rodriguez Ekintza Politikoko arduradunak Bilboko "Autonomia kalea lepo betetzera" deitu ditu herritarrak, Euskal Herri "solidario, feminista, euskalduna, independentista, sozialista eta gainerako herri, kultura eta hizkuntzak errespetatzen dituen" aldarrikatzeko.

Sortu Manifestazioak Alderdi Politikoak Politika

Melgosa afirma que los responsables del campamento de Bernedo incumplieron la ley al organizarlo de forma "clandestina"
18:00 - 20:00
Duela  min.

Melgosak dio Bernedoko kanpamentuko arduradunek legea urratu zutela, jarduerak "modu klandestinoan" antolatuta

Bernedoko kanpamentuan gertatutakoaren eta ustezko delituen erantzukizuna antolatzaileei leporatu die Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikorako sailburuak; izan ere, jarduera horiek "modu klandestinoan" antolatu zituzten. "Dena dela, errugabetasun-presuntzioa gorde behar da, epaiketa paralelorik gabe", gaineratu du.

