Joseba Novoa, Amaya Zabarteren senarra: "Sufrimendu handia bizi dugu 2024ko martxoaren 5etik"

18:00 - 20:00
EITB

Joseba Novoa Amaya Zabarteren senarra da, 2024ko martxoan Real Sociedad-PSG partidaren aurretik Ertzaintzak egindako karga batean larri zauritutako zalea. Eusko Legebiltzarrean izan da, familiaren abokatuarekin batera. "Amayari gertatu zitzaiona edozeini" gerta zekiokeela nabarmendu du. "Amaya han zegoen, besterik gabe", azpimarratu du.

Jatorrizko adierazpenak, gaztelaniaz.

