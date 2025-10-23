Heriotza
Antonio Tejero hil da, 1981eko Estatu-kolpearen egilea, 93 urte zituela

1981eko otsailaren 23an, Antonio Tejero guardia zibila Diputatuen Kongresuan sartu zen, "Geldi denok!" oihukatuz. Huts egindako Estatu-kolpearen ondoren, Guardia Zibiletik kanporatu zuten matxinada militarragatik, eta 30 urteko espetxe-zigorra ezarri zioten. Zigorraren erdia baino ez zuen bete, eta 1996an aske utzi zuten.

Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981
Antonio Tejeroren irudia, estatu-kolpe saiakeran. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Antonio Tejero teniente koronela hil da, 93 urte zituela, 'El Mundo' egunkariak aurreratu duenez. 1981eko Estatu-kolpearen egilea izan zen. 

.1932ko apirilaren 30ean jaio zen Tejero, Malagako Alhaurin el Grande udalerrian. 1981ean Guardia Zibileko teniente jenerala zen. Guardia Zibilean 1951n sartu zen, eta handik kanporatu zuten, O23ko Estatu-kolpearen egiletza egotzita. Matxinada militarragatik 30 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten, baina azkenean zigorraren erdia baino ez zuen bete eta 1996an aske utzi zuten.

Huts egindako kolpearen aurpegia izateaz gain, ezaguna da esaldi honengatik: "Geldi denok!". Esaldi horrekin, une horretan Diputatuen Kongresuan egiten ari ziren bozketa eten zuen, Leopoldo Calvo-Sotelo Gobernuko presidente izendatzea, Adolfo Suarezek dimisioa eman zuenaren ondorengoa izango zena. Une horretatik, 350 diputatuek 17 ordu baino gehiago eman zituzten bahituta Behe Ganberan.

Tejero 18:23an sartu zen hemizikloan, 250 guardia zibil armatu baino gehiagorekin batera, bertaratutakoei lurrera botatzeko aginduz. "Lurrera!", oihukatu zuen teniente jeneralak Kongresuko tribunara igota, eta handik hainbat aldiz tiro egin zuen sabaira. Diputatu guztiak makurtu ziren, hiru izan ezik: Adolfo Suarez, Manuel Gutierrez Mellado presidenteordea eta Santiago Carrillo Alderdi Komunistako (PCE) burua.

Juan Carlos I.a erregeak goizaldean telebistaz emandako mezuaren ondoren hasi zen Estatu-kolpea hondatzen; Indar Armatuetako kapitain jeneralaren uniformea jantzita, Koroak Konstituzioaren eta demokraziaren alde egin zuen. Babes militar eta politikorik gabe, Tejerok amore ematea beste aukerarik ez zuen izan. Otsailaren 24ko 12:00ak pasata, guardia zibilek Kongresua utzi eta diputatuak askatu zituzten.

Aske utzi zutenetik, oso gutxitan azaldu da publikoki, baina agerraldi nabarmenak egin ditu. 2006an, gutun bat helarazi zion 'Melilla Hoy' egunkariko zuzendariari, Kataluniako Estatutuak Espainia "hilko" zuela ziurtatuta; 2012an, Artur Mas Kataluniako orduko presidentea salatu zuen, "konspirazioagatik eta sediziorako proposamenagatik"; eta 2023an, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea salatu zuen, "Espainiari traizioa egiteagatik", Kataluniako independentistekin eta "ETAren hiltzaileekin" inbestidura negoziatzeagatik.

