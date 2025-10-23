Antonio Tejero hil da, 1981eko Estatu-kolpearen egilea, 93 urte zituela
1981eko otsailaren 23an, Antonio Tejero guardia zibila Diputatuen Kongresuan sartu zen, "Geldi denok!" oihukatuz. Huts egindako Estatu-kolpearen ondoren, Guardia Zibiletik kanporatu zuten matxinada militarragatik, eta 30 urteko espetxe-zigorra ezarri zioten. Zigorraren erdia baino ez zuen bete, eta 1996an aske utzi zuten.
Antonio Tejero teniente koronela hil da, 93 urte zituela, 'El Mundo' egunkariak aurreratu duenez. 1981eko Estatu-kolpearen egilea izan zen.
.1932ko apirilaren 30ean jaio zen Tejero, Malagako Alhaurin el Grande udalerrian. 1981ean Guardia Zibileko teniente jenerala zen. Guardia Zibilean 1951n sartu zen, eta handik kanporatu zuten, O23ko Estatu-kolpearen egiletza egotzita. Matxinada militarragatik 30 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten, baina azkenean zigorraren erdia baino ez zuen bete eta 1996an aske utzi zuten.
Huts egindako kolpearen aurpegia izateaz gain, ezaguna da esaldi honengatik: "Geldi denok!". Esaldi horrekin, une horretan Diputatuen Kongresuan egiten ari ziren bozketa eten zuen, Leopoldo Calvo-Sotelo Gobernuko presidente izendatzea, Adolfo Suarezek dimisioa eman zuenaren ondorengoa izango zena. Une horretatik, 350 diputatuek 17 ordu baino gehiago eman zituzten bahituta Behe Ganberan.
Tejero 18:23an sartu zen hemizikloan, 250 guardia zibil armatu baino gehiagorekin batera, bertaratutakoei lurrera botatzeko aginduz. "Lurrera!", oihukatu zuen teniente jeneralak Kongresuko tribunara igota, eta handik hainbat aldiz tiro egin zuen sabaira. Diputatu guztiak makurtu ziren, hiru izan ezik: Adolfo Suarez, Manuel Gutierrez Mellado presidenteordea eta Santiago Carrillo Alderdi Komunistako (PCE) burua.
Juan Carlos I.a erregeak goizaldean telebistaz emandako mezuaren ondoren hasi zen Estatu-kolpea hondatzen; Indar Armatuetako kapitain jeneralaren uniformea jantzita, Koroak Konstituzioaren eta demokraziaren alde egin zuen. Babes militar eta politikorik gabe, Tejerok amore ematea beste aukerarik ez zuen izan. Otsailaren 24ko 12:00ak pasata, guardia zibilek Kongresua utzi eta diputatuak askatu zituzten.
Aske utzi zutenetik, oso gutxitan azaldu da publikoki, baina agerraldi nabarmenak egin ditu. 2006an, gutun bat helarazi zion 'Melilla Hoy' egunkariko zuzendariari, Kataluniako Estatutuak Espainia "hilko" zuela ziurtatuta; 2012an, Artur Mas Kataluniako orduko presidentea salatu zuen, "konspirazioagatik eta sediziorako proposamenagatik"; eta 2023an, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea salatu zuen, "Espainiari traizioa egiteagatik", Kataluniako independentistekin eta "ETAren hiltzaileekin" inbestidura negoziatzeagatik.
Politikari buruzko albiste gehiago
Venezuelan atxilotutako bi bilbotarrak aske uzteko eskatu dute euren familiek Eusko Legebiltzarrean
Bi bilbotarren senideak Eusko Legebiltzarrean izan dira. Jose Maria Basoa eta Andres Martinez Adasme bilbotarrak 2024ko irailaren 14an atxilotu zituzten Venezuelan. Ekintza "terroristak" egitea helburu zuen ustezko operazio batean parte hartzea leporatzen diete, besteak beste, Nicolas Maduro hiltzea.
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak atzera bota du Bateragune auzian zigortutako bost lagunek ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzeko jarritako demanda
Estrasburgoko Auzitegiak atzera bota du Arnaldo Otegik, Sonia Jacintok, Rafa Diezek, Miren Zabaletak eta Arkaitz Rodriguezek Espainiaren aurka jarritako demanda, ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzea eskatzen zuena. Europako epaileek 2018an onartu zuten epaiketa ez zela inpartziala izan.
Bernedoko kanpalekuak ikertzeko batzordea sortzeari uko egin dio Eusko Legebiltzarrak
EAJk eta PSEk atzera bota dute PPren proposamena, Bernedoko udalekuetan izandako ustezko sexu-abusuen erantzukizun politikoak argitzeko. Horren ordez, Ganberak gaitzespen adierazpen instituzional bat eta adingabeekin lan egiten duten erakundeen kontrola indartzeko protokolo bat onartu ditu.
Esteban, EH Bilduri: "Zuen jendeak eman zion indarra Falangeri"
Gasteizen Falangeko manifestarien eta horren kontra antolatutakoen artean izandako istiluak mintzagai izan ditu Aitor Esteban EAJko EBBren presidenteak, Onda Vascan egindako elkarrizketan. Jeltzalearen esanetan, "arazoa da EH Bildu ontzat ematen ari dela indarkeria erabiltzea beraiei gustatzen ez zaienari aurre egiteko".
Espainiak armak erosiko dizkio AEBri, beste aliatu batzuekin batera Ukrainari emateko
Espainiak parte hartuko du PURL (Ukrainarako Lehentasunezko Eskakizunen Zerrenda) ekimenean, NATOko herrialdeen "gehiengo zabala"-rekin batera, Kievek aliatuei "laguntza gehigarria" eskatu ostean, "hiriak eta energia-azpiegiturak Errusiaren bonbardaketetatik babesteko".
Bernedoko udalekuei buruzko ikerketa-batzordea eratzea eskatu du PPk Legebiltzarrean
Laura Garridok (PP) administrazio publikoek Bernedoko udalekuetan gertatutakoaren inguruan duten erantzunkizunari buruz galdetu dio Pradales lehendakariari. "Erantzukizunak onartu behar dira, adin txikikoei eragiten dieten gertakari oso larriez ari gara", adierazi du PPren legebiltzarkideak.
Ernaik "euskal gazteriaren kriminalizazioa" salatu du Gasteizko horma gorriko pintaden ostean
Gazte erakundeak kartel bat zabaldu du Andre Maria Zuriaren plazako horman, eta "alderdi eta hedabideei" leporatu die "faxistak zuritzeko" eta "antifaxismoa kriminalizatzeko" kanpaina bultzatzea.
Venezuelan duela urtebete baino gehiago atxilotutako bi bilbotarrei babesa agertu die Eusko Legebiltzarreko lehendakaritzak
Eusko Legebiltzarrak adierazpen instituzional bat irakurriko du gaur Jose Maria Basoa eta Andres Martinezen alde. 2024ko irailaz geroztik espioitzaz akusatuta daude Venezuelan.
Amaya Zabarteren senarrak gertatutakoa estaltzeko saiakerak salatu ditu Legebiltzarrean
Amaya Zabarte 2024ko martxoaren 5ean zauritu zen larri Real Sociedad-PSG partidaren aurretik Ertzaintzak egindako karga batean. Haren senarrak, Joseba Novoak, Legebiltzarrean azaldu du hilabete hauetan oztopoak jasan dituztela gertatu zena argitu eta arduradunak aurkitzeko saiakeran. Legebiltzarkideei eskatu die ausartak izan daitezela, Justizia egiteko.