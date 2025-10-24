JxCat militantziari galdetzekotan da, Espainiako Gobernuari babesa ematen jarraitu ala ez erabakitzeko
Carles Puigdemont JxCateko presidenteak bilera deitu du astelehen honetarako Perpinyan-en (Frantzia), alderdi independentistak atzo Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen aurkako tonua igo eta "aldaketaren orduaz hitz egiten hasteko" unea iritsi zela ohartarazi ostean. Sanchezek ziurtatu du Juntsekin hartutako konpromisoak betetzen ari dela.
JxCat-eko zuzendaritza militantziari galdetzea pentsatzen ari da Pedro Sanchezen Gobernuari ematen dion babesari eutsi ala ez.
Carles Puigdemont JxCateko presidenteak bilera deitu du astelehen honetarako Perpinyan-en (Frantzia), alderdi independentistak atzo Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen aurkako tonua igo eta "aldaketaren orduaz hitz egiten hasteko" unea iritsi zela ohartarazi ostean.
Alderdiak jakinarazi duenez, bilera hori "aurrez ezarritako egutegiari jarraituz" egingo da, astelehenean Les 5 Elements espazioan; lehen ere, alderdiak egin izan ditu ekitaldiak bertan.
Astelehenean, 17:00etan, prentsa-agerraldia egingo dutela aurreikusten da aktualitate politikoaren irakurketa egiteko, nahiz eta alderdiak ez duen argitu nork hitz egingo duen.
Alderdiko iturriek azaldu dutenez, militantziari galdetzearen aukera mahia gainean daudenetako bat da eta zuzendaritzak hartuko lukeen azken erabakia berresteko litzateke.
Afiliatuei galdetzearen alderdiko zuzendaritza eta barne-organoetako pertsonen ahotan dabilen aukera da, baina asteleheneko bilerara arte ez dute erabakiko egingo den ala ez.
Ez litzateke lehen aldia izango. Izan ere, 2023ko azaroan, JxCat-ek alderdikideei galdetu zien Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidente egingo zuen akordioa babesten zuten ala ez; eta gauza bera egin zuen Pere Aragones presidente zuen Generalitatek Gobernutik atera ala ez erabakitzeko.
Azken asteetan, JxCat-eko agintariek azpimarratu dute uda aurretik "gauzak gertatuko zirela" eta abendu erdira arteko epea eman zioten beren buruari Sanchezen Gobernuarekiko erabaki bat hartzeko, izan ere hark akordioaren bere zatiak "behin eta berriz" hautsi dituela irizten diote.
Sanchezek dio betetzen ari dela
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak ziurtatu du Junts-ekin hartutako konpromisoak betetzen ari dela, bere esku daudenak behintzat, eta atzera berretsi du prest dagoela Carles Puigdemont-ekin biltzeko "hala dagokionean", zehaztu duenez.
Horrela erantzun du Sanchezek Juntsek emandako ultimatumaren ostean. "Mila aldiz esan ez dut ba! Zertarako onartu genuen Amnistia legea ez bada aktore politikoekiko harremanak normalizatzeko? Noski bilera horiek egingo direla. Noiz? Bada, hala dagokionean", esan du Sanchezek, Bruselan Europako Kontseiluaren bilera amaitu berritan.
Politikari buruzko albiste gehiago
Segurtasun Saila salatuko dute 14 erakundek, Falangeren Gasteizko ekitaldia baimenduta Memoria Legea urratu duelakoan
Falangea “legez kanpo uzteko eta desegiteko espediente juridikoa irekitzeko” eskatuko diote Eusko Jaurlaritzari.
PSOEko gerenteak esan du ez dagoela "dokumentatuta ez dagoen eskudiruzko ordainketarik"
Ana María Fuentes PSOEko gerenteak ostegun honetan Koldo auzia ikertzeko Senatuko batzordean adierazi duenez, alderdiak egiten dituen ordainketa guztiak "ezin hobeto araututa" daude.
EAJk eta PSE-EEk Mikel Mancisidor legelariaren alde egin dute Ararteko berria izan dadin
Gobernuko kideek hirugarren talde bat behar dute, EH Bildu edo PP, Mancisidor herritarren defendatzaile izendatzeko.
Eusko Legebiltzarrak Gazako okupazioarekin lotura duten enpresen inbentarioa eskatu du
EAJk eta PSE-EEk babestu dute aurrera egin duen ebazpena. Bertan, besteak beste, harreman komertzialek giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea eta Nazio Batuen Erakundearen araudia errespetatzea eskatu dute. EH Bilduk eta Sumarrek aurkeztutako testua, berriz, atzera bota dute; okupazioarekin etekinak lortzen dituzten enpresen kontratuak etenaraztea eskatzen zuen azken horrek.
Venezuelan atxilotutako bi bilbotarrak aske uzteko eskatu dute familiek Eusko Legebiltzarrean
Bi bilbotarren senideak Eusko Legebiltzarrean izan dira. Jose Maria Basoa eta Andres Martinez Adasme bilbotarrak 2024ko irailaren 14an atxilotu zituzten Venezuelan. Ekintza "terroristak" egitea helburu zuen ustezko operazio batean parte hartzea leporatzen diete, besteak beste, Nicolas Maduro hiltzen saiatzea egozten diete.
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak atzera bota du 'Bateragune' auzian zigortutako bost lagunek ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzeko jarritako demanda
Estrasburgoko Auzitegiak atzera bota du Arnaldo Otegik, Sonia Jacintok, Rafa Diezek, Miren Zabaletak eta Arkaitz Rodriguezek Espainiaren aurka jarritako demanda, ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzea eskatzen zuena. Europako epaileek 2018an onartu zuten epaiketa ez zela inpartziala izan.
Bernedoko kanpalekuak ikertzeko batzordea sortzeari uko egin dio Eusko Legebiltzarrak
EAJk eta PSEk atzera bota dute PPren proposamena, Bernedoko udalekuetan izandako ustezko sexu-abusuen erantzukizun politikoak argitzeko. Horren ordez, Ganberak gaitzespen adierazpen instituzional bat eta adingabeekin lan egiten duten erakundeen kontrola indartzeko protokolo bat onartu ditu.
Esteban, EH Bilduri: "Zuen jendeak eman zion indarra Falangeri"
Gasteizen Falangeko manifestarien eta horren kontra antolatutakoen artean izandako istiluak mintzagai izan ditu Aitor Esteban EAJko EBBren presidenteak, Onda Vascan egindako elkarrizketan. Jeltzalearen esanetan, "arazoa da EH Bildu ontzat ematen ari dela indarkeria erabiltzea beraiei gustatzen ez zaienari aurre egiteko".
Espainiak armak erosiko dizkio AEBri, beste aliatu batzuekin batera Ukrainari emateko
Espainiak parte hartuko du PURL (Ukrainarako Lehentasunezko Eskakizunen Zerrenda) ekimenean, NATOko herrialdeen "gehiengo zabala"-rekin batera, Kievek aliatuei "laguntza gehigarria" eskatu ostean, "hiriak eta energia-azpiegiturak Errusiaren bonbardaketetatik babesteko".