Junts - PSOE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

JxCat militantziari galdetzekotan da, Espainiako Gobernuari babesa ematen jarraitu ala ez erabakitzeko

Carles Puigdemont JxCateko presidenteak bilera deitu du astelehen honetarako Perpinyan-en (Frantzia), alderdi independentistak atzo Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen aurkako tonua igo eta "aldaketaren orduaz hitz egiten hasteko" unea iritsi zela ohartarazi ostean. Sanchezek ziurtatu du Juntsekin hartutako konpromisoak betetzen ari dela.

Sanchez eta Puigdemont
Sanchez eta Puigdemont. Europa Presseko argazkiak.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

JxCat-eko zuzendaritza militantziari galdetzea pentsatzen ari da Pedro Sanchezen Gobernuari ematen dion babesari eutsi ala ez

Carles Puigdemont JxCateko presidenteak bilera deitu du astelehen honetarako Perpinyan-en (Frantzia), alderdi independentistak atzo Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen aurkako tonua igo eta "aldaketaren orduaz hitz egiten hasteko" unea iritsi zela ohartarazi ostean.

Alderdiak jakinarazi duenez, bilera hori "aurrez ezarritako egutegiari jarraituz" egingo da, astelehenean Les 5 Elements espazioan; lehen ere, alderdiak egin izan ditu ekitaldiak bertan. 

Astelehenean, 17:00etan, prentsa-agerraldia egingo dutela aurreikusten da aktualitate politikoaren irakurketa egiteko, nahiz eta alderdiak ez duen argitu nork hitz egingo duen. 

Alderdiko iturriek azaldu dutenez, militantziari galdetzearen aukera mahia gainean daudenetako bat da eta zuzendaritzak hartuko lukeen azken erabakia berresteko litzateke. 

Afiliatuei galdetzearen alderdiko zuzendaritza eta barne-organoetako pertsonen ahotan dabilen aukera da, baina asteleheneko bilerara arte ez dute erabakiko egingo den ala ez. 

Ez litzateke lehen aldia izango. Izan ere, 2023ko azaroan, JxCat-ek alderdikideei galdetu zien Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidente egingo zuen akordioa babesten zuten ala ez; eta gauza bera egin zuen Pere Aragones presidente zuen Generalitatek Gobernutik atera ala ez erabakitzeko. 

Azken asteetan, JxCat-eko agintariek azpimarratu dute uda aurretik "gauzak gertatuko zirela" eta abendu erdira arteko epea eman zioten beren buruari Sanchezen Gobernuarekiko erabaki bat hartzeko, izan ere hark akordioaren bere zatiak "behin eta berriz" hautsi dituela irizten diote. 

Sanchezek dio betetzen ari dela

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak ziurtatu du Junts-ekin hartutako konpromisoak betetzen ari dela, bere esku daudenak behintzat, eta atzera berretsi du prest dagoela Carles Puigdemont-ekin biltzeko "hala dagokionean", zehaztu duenez. 

Horrela erantzun du Sanchezek Juntsek emandako ultimatumaren ostean. "Mila aldiz esan ez dut ba! Zertarako onartu genuen Amnistia legea ez bada aktore politikoekiko harremanak normalizatzeko? Noski bilera horiek egingo direla. Noiz? Bada, hala dagokionean", esan du Sanchezek, Bruselan Europako Kontseiluaren bilera amaitu berritan. 

Junts per Catalunya Psoe Espainiako gobernua Pedro Sanchez Alderdi Politikoak Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

(Foto de ARCHIVO) Pleno de la Cámara REMITIDA / HANDOUT por JOSU CHAVARRI- PARLAMENTO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 19/6/2025
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Eusko Legebiltzarrak Gazako okupazioarekin lotura duten enpresen inbentarioa eskatu du

EAJk eta PSE-EEk babestu dute aurrera egin duen ebazpena. Bertan, besteak beste, harreman komertzialek giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea eta Nazio Batuen Erakundearen araudia errespetatzea eskatu dute. EH Bilduk eta Sumarrek aurkeztutako testua, berriz, atzera bota dute; okupazioarekin etekinak lortzen dituzten enpresen kontratuak etenaraztea eskatzen zuen azken horrek. 

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak atzera bota du 'Bateragune' auzian zigortutako bost lagunek ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzeko jarritako demanda

Estrasburgoko Auzitegiak atzera bota du Arnaldo Otegik, Sonia Jacintok, Rafa Diezek, Miren Zabaletak eta Arkaitz Rodriguezek Espainiaren aurka jarritako demanda, ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzea eskatzen zuena. Europako epaileek 2018an onartu zuten epaiketa ez zela inpartziala izan.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X