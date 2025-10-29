ANIVERSARIO
Abucheos a Mazón en el homenaje a las víctimas de la DANA: "Asesino, cobarde, rata y traidor"

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Gritos de "asesino", "cobarde", "sinvergüenza" y "fuera" se han escuchado en el Museo de las Ciencias de Valencia donde se ha celebrado el funeral de Estado por las víctimas de la DANA tras la entrada al recinto del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. 

Valentzia Erkidegoa Goialdeko depresioa Espainiako gobernua Politika

(Foto de ARCHIVO) Instalaciones de la antigua residencia Arana en Vitoria IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS 24/1/2023
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

PSE-EEk bat egin du EH Bildurekin eta Sumarrekin, Aranako harrera zentrorako "adostasun instituzionala" eskatzeko

Ezkerreko hiru alderdiek Gasteizko Ganberan duten duten gehiengoa baliatuko dute harrera-zentroaren inguruan adostutako testua aurrera ateratzeko. Bertan, gaiaren inguruko "elkarrizketa eraikitzailea" abiaraztea eskatuko diote Espainiako Gobernuari. Denbora gutxian, bigarrenez ez dira bat etorriko EAJ eta PSE-EE: urriaren hasieran, lan-eskaintza publikoetan euskara blindatzeko EAJren proposamena ez zuten babestu sozialistek.   

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

D'Anjouk "tonua apur bat apaltzeko" eskatu dio EH Bilduri, aurrekontuen negoziazioan "konfiantzazko giroa" egon dadin

Noël D'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak Radio Euskadin adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzaren borondatea "entzutea eta akordioak lortzen saiatzea da". "Horretarako eskua luzatuta daukagu, eta beste aldearen jarrera ere horrelakoa izatea eskatzen dugu", adierazi du. "Aurrekontuek zenbat eta babes handiagoa izan, Gobernua sostengatzen duten bi alderdietatik haratago, hobe".

Gehiago kargatu
