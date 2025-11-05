EHU-JAURLARITZA IKA-MIKA

Lehendakariak erantzun dio Bengoetxeari: "Lehendabizi, Perez Iglesias sailburuarekin biltzea da egokiena"

Bere aldetik, Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburua minduta agertu da, EHUko errektoreak lehendakariarekin bilera eskatu izanarekinm sailburua aintzat ez hartu gabe. "Ez da lagunak egiteko modurik onena", esan du. 

Joxerramon Bengoetxea EHU Imanol Pradales

Pradales eta Bengoetxea, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

