Gernikako erreplika bandalizatu dute Gernika-Lumon, aldarrikapen pintaketekin

18:00 - 20:00
Langile batzuk Picassoren Gernikako murala bandalizatzeko erabili dituzten pintadak garbitzen ari dira. EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Muralaren erreprodukzioak "Erregea kanpora" eta "Askatasuna nahi dugu" bezalako mezuekin argitu du eguna. Udal zerbitzuek eguneko lehen orduan kendu dituzte pintaketak.

GERNIKA (BIZKAIA), 28/11/2025.-Varios operarios limpian las pintadas con las que ha amanecido vandalizado el mural del Guernica de Picasso en la localidad de Gernika (Bizkaia), que este viernes acude el presidente de la República Federal de Alemania Frank-Walter Steinmeier, el primer mandatario de Alemania en visitar la ciudad de Gernika, donde participa junto al rey Felipe VI en una ofrenda floral en memoria de las víctimas del bombardeo de esta localidad vizcaína durante la Guerra Civil. EFE/ Luis Tejido
Gernika Lumo Politika

