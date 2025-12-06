BIZKAIA

Gernikako Juntetxean Espainiako bandera ostu eta pintaketa bat egin dutela salatu dute Batzar Nagusiek

"Gurea ikurriña" zioen pintaketa batekin esnatu da eraikina gaur goizean, eta atean dauden Espainiako eta Europako banderarik gabe. Ernaik, bere aldetik, "ikur espainolisten" aurkako kanpaina amaitu dela iragarri du, eta Durango utzi ditu lapurtutako objektuak.

Gernikako Juntetxea

Gernikako Juntetxea. Argazkia: Begoña Gil

'Gurea ikurriña' margotu dute ezezagun batzuek gaur goizaldean Gernikako Juntetxean sartzeko eskaileretan, eta Espainiako eta Europar Batasuneko bandera ofizialak lapurtu dituzte, Bizkaiko Batzar Nagusiek jakitera eman dutenez.

Batzar Nagusietako Mahaiak (EAJ, PSE-EE eta Elkarrekin Bizkaia) "erabateko gaitzespena" adierazi du "pintaketaren eta bandera ofizialen lapurretaren aurrean", "askatasunaren, demokraziaren eta bizikidetzaren aurkako ekintzak direlako".

Bizkaiko Batzar Nagusiek ohar baten bidez salatu dutenez, "Bizkaiko herri subiranotasunaren sinboloa den eta Gernikako Arbola, Euskal Herriaren askatasunaren, demokraziaren eta bakearen ikur unibertsala hartzen duen espazioaren kontra egin dute".

"Bizkaitar guztien egoitzaren aurkako eraso honek bizikidetza baketsuaren giroa eta euskal gizarteak normalizazioaren, bakegintzaren eta giza eskubideen errespetu osoaren alde dagoen konpromiso sendoa urratzen ditu", gaineratu dute.

Era berean, "lurraldeko kultur ondarearen eta urtero milaka bisitari erakartzen dituan leku baten irudiaren kontrako erasoa" dela adierazi dute.

Bizkaiko Batzar Nagusien esanetan, "indarkeriazko ekintza bakar batek ere ez du lekurik askatasunarekin konprometitutako gizarte demokratiko eta plural batean".

Ernairen kanpaina

Ernai ezker abertzaleko gazteen erakundeak jakinarazi du azken egunotan zenbait “ikur arrotz” kendu dituela “antiespainolismoa eta independentziaren aldeko aldarriak” ardatz izan dituen aste honetan.

Horrela, Durangoko Santa Ana plazan utzi dituzte asteon kendu edo eraitsi dituzten ikurrak edo ikurren zatiak: Tuterako Osborne zezenaren adarrak, Igeldon militar karlista baten omenez jarrita zegoen gurutzea, Gasteizko alkate frankista baten izena duen kalearen plaka bat eta Euskal Herriko eraikin publiko  batzuetako espainiar banderak.

Prentsa-ohar baten bidez ezker abertzaleko gazteen antolakundeak adierazi duenez, ekintza horiekin aldarrikatu nahi izan dute “beharrezkoak direla espainiar eta frantziar estatuekin haustea eta Euskal Herriaren independentzia etorkizuna bermatzeko eta zapalkuntzarik gabeko herria eraikitzeko”.

Hain zuzen ere, atzo argitaratu zuen Euskal Herrian geratzen zen azken Osborne zezenaren eraisketaren bideoa, Ribabellosan (Erriberabeitia) grabatutakoa.

Euskal Herrian "ikur espainolista" izateagatik zutik geratzen zen azken Osborbe zezena bota du Ernaik
