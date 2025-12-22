EXTREMADURAKO PSOE

Miguel Angel Gallardok dimisioa eman du Extremadurako sozialisten idazkari nagusi gisa

Extremadurako sozialisten idazkari nagusiak kargua utzi du, igande honetan Extremaduran PSOEk inoizko emaitzarik txarrenak lortu ostean.

MÉRIDA, 21/12/2025.- El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo durante su comparecencia tras conocer los resultados electorales extremeños, hoy domingo en la sede del PSOE en Mérida. El PSOE ha conseguido 18 escaños. EFE/Jero Morales
Miguel Angel Gallardok agerraldia egin du Extremadurako hauteskundeen emaitzen berri izan ostean. EFE.
Agentziak | EITB

Miguel Angel Gallardok dimisioa eman du astelehen honetan Extremadurako sozialisten idazkari nagusi gisa, iturri sozialistek EFEri baieztatu diotenez. Izan ere, igande honetan PSOEk inoizko emaitzarik txarrenak lortu zituen Extremaduran, eta hamar eserleku galdu zituen.

Alderdiko iturriek azaldu dutenez, Gallardok Extremadurako PSOEren buruzagi izateari uko egin dio Exekutiba erregionalak bart egindako bileran, hauteskundeen emaitzak ezagutu ostean. 

PSOEk inoizko emaitzarik txarrenak lortu ditu, 28 eserlekutik 18ra jaitsita, Maria Guardiola PPko hautagai eta jarduneko Juntako presidenteak aldez aurretik deitutako hauteskundeetan. Izan ere, PSOEk eserleku bakarra irabazi du, eta Voxek eta Podemosek 11 eta 7 eserleku lortu dituzte, hurrenez hurren.

Bart Gallardok bere alderdiaren emaitza txarrak onartu zituen arren, nahiago izan zuen bere Exekutiba erregionala deitzea datuak aztertzeko eta hausnarketa bateratua egiteko, alderdiarentzat erabakirik onena hartzeko.

Gallardok hauteskundeen ostean zer egin behar zuen ez zuen publikoki azaldu nahi izan Ferrazek, eta orain arte esan dute Extremadurako PSOEri zegokiola bere etorkizun politikoari buruzko erabakia hartzea.

