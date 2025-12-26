Feijook ukatu egin du Mazonen mezuak ezabatu izana, eta ziurtatu du bete duela epaileak eskatutakoa
Eskatutako WhatsAppak epaitegira bidali dituela adierazi du PPko buruak, eta telematikoki deklaratzea eskatu du.
Alberto Nuñez Feijook, Alderdi Popularreko presidenteak, ziurtatu du ez duela ezabatu Carlos Mazonekin trukatu zituen mezuetako bat ere, 2024ko urriaren 29an, Valentzian 230 hildako eragin zituen dana gertatu zen egunean.
Halaber, abenduaren 22an jasotako autoan eskatutako informazio guztia epaile instruktoreari bidali diola adierazi du popularrak.
"Ez dut Mazonen mezurik ezabatu", adierazi du Feijook "El Debate" saioan egindako elkarrizketa batean.
Bidalitako mezuen artean, Valentziako Generalitateko presidente ohiak egun hartako 20:08 eta 23:29 bitartean bidalitako hainbat WhatsApp dira. Horietako batean, Mazonek ohartarazi zuen danak eragingo zituen kalteetaz: "Hau hondamendi bat izango da, presi".
PPko buruzagiak hilaren 24an bidali zituen Mazonengandik jasotako mezuak Catarrojako Instrukzio Epaitegira, dana kudeatzeari buruzko ikerketaren baitan. Gainera, presidente popularrak telematikoki deklaratzea eskatu du, urtarrilaren 9rako aurreikusitako agerraldian.
Horrekin lotuta, Feijook aitortu du harrituta dagoela epailearen zitazioarekin: "Bai, harritu nau danatik 400 kilometrora dagoen gizon batek, oposizioko buruak, epaileak gai honetan interesa izateak".
PSOEk, ordea, eskatu du bi buruzagien arteko elkarrizketa osoa epaitegira bidaltzea; Feijook bidalitako mezuak barne, alegia, eta ez Mazonek bidalitakoak bakarrik.
