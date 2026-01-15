Anduezaren ustez, autogobernua "sozialistek bultzatuta zabaldu da", eta EAJri "tentsioa" eragitea leporatu dio
PSE-EEko buruak jeltzaleei aurpegiratu die EBBko presidenteak egindako adierazpenak, "akordioa lortzeko saiakera baino gehiago mehatxua" iruditu baitzitzaion.
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusia pozik agertu da Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak EAEri bost eskumen berri eskualdatzeko lortutako akordioarekin. Transferentziak batzorde mistoan sinatuko dira ostiral honetan, eta autogobernua "sozialistek bultzatuta" zabaltzea txalotu du. Gainera, bi gobernuen arteko harremanetan "tentsioa areagotu izana" aurpegiratu dio EAJri.
Estatutua betetzeko lanean "ausardiaz" jarraituko dutela ziurtatu du sozialistak, bai EAEtik bai Estatutik, baina "presarik gabe, berme juridiko eta ekonomikoekin". "Uste dut ez dela beharrezkoa tentsio-elementuak sartzea, EAJk egin duen bezala, bi gobernuen arteko harremanean", ziurtatu du.
PSE-EEko buruak Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak astelehenean egindako adierazpenek sortu zioten ezinegona izan du hizpide. Izan ere, Estebanek ohartarazi zuen ostiralerako bost transferentziak EAEra eskualdatuko ez balira, "gauza larria" litzatekeela, eta ez liratekeela "besoak gurutzatuta" geratuko, nahiz eta ez zuen aurreratu zein izango litzatekeen bere erreakzioa. "Espainiako Gobernua berehala konturatuko da", ziurtatu zuen jeltzaleak.
Ostegun goizean, Herri Irratian egindako elkarrizketa batean, Anduezak esan du "mehatxua" izan zela "akordioa lortzeko saiakera baino gehiago", eta buruzagi jeltzaleak esan zuenaren kontrara, hori gauzatu izan balitz, horrek eragina izango lukeela Eusko Jaurlaritzan bazkide diren EAJren eta PSE-EEren arteko harremanean.
"Harremana okertu egingo litzateke, konfiantza hautsi egingo litzateke, eta orduan Espainian egoera berri baten aurrean egongo ginateke, baita Euskadin egoera berri baten aurrean ere, guk ere egoera hori baloratu beharko genukeelako", azaldu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Nafarroako Gobernuak autogobernuan aurrera egiteko duen konpromisoa berretsi du du Chivitek
Gobernuaren kontrolerako osoko bilkuran, Foru Erkidegoko presidenteak gogorarazi du Lan Ikuskaritza eta Gizarte Segurantzari dagokion eskumena eskualdatzea eskatu ziotela Estatuari, iazko abenduan.
Accionako eta Erkolan kooperatibako zuzendari ohien banku-kontuak arakatzeko agindu du epaileak
Eginbide horiekin, UCOk "Koldo Auzia" ren zati horren ikerketekin jarraitu nahi du, obra publikoaren esleipenengatik ustez kobratutako hozkadei dagokienez.
Xabi Iraola izango da Sorturen hurrengo koordinatzaile nagusia, ez baita beste hautagairik aurkeztu
Bozketa urtarrilaren 21etik 23ra izango da, eta hurrengo egunean amaituko du Sortuk bere IV. Kongresua. Atzo arteko epea zuten militanteek beste hautagai bat aurkezteko.
EH Bilduk ontzat jo du transferentzia berrien akordioa, baina "Estatuarekin berdinen arteko" harremana izatea eskatu du
Pello Otxandianok positibotzat jo du "euskal herritarrok gure egunerokoan eta herritarren ongizatean eragina duten gaiei buruz erabakitzeko dugun gaitasuna handitzen duen guztia".
Hauek dira Eusko Jaurlaritzak ostiral honetan bere gain hartuko dituen bost eskumenak
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak iragarri duenez, Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak ostiralean sinatuko dute 1979ko Gernikako Autonomia Estatutuko beste bost eskumen Euskadira eskualdatzea, besteak beste, langabezia-prestazioak eta Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko prestazioak.
Estebanen ustez ez dago irregulartasunik Getxoko jauregiaren auzian, baina kontrakoa frogatzen bada neurriak hartuko dituzte
Ahal Duguk EAJri leporatu dio Getxoko Irurak Bat jauregiari lotutako irregulartasunak estali nahi izatea. Hori dela eta, erantzukizun politikoak argitzea eskatu du.
Jaurlaritzak seriotasuna eskatu dio Sanchezen Gobernuari: "Dinamika honekin ezin dugu jarraitu"
Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak gogorarazi duenez, oraindik gai batzuk negoziatzeke daude, baina azpimarratu du ezin direla beti erlojuaren kontra lanean aritu. "Seriotasuna eta negoziazioei bestela ekitea eskatzen dugu", gaineratu du Ubarretxenak.
Eusko Jaurlaritzak itxi egin du transferentziei buruzko akordioa, 'in extremis'
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak baieztatu duenez, bilera bihar egingo dute, 10:30ean, Madrilen, Espainiako Gobernuarekin bi egunez harremanetan egon ostean.
PPren ustez, EAJk Sanchezen gobernuari egin dizkion ohartarazpenak "plantak" dira
Laura Garrido Alderdi Popularrak Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak Euskadi Irratian adierazi duenez, Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak Espainiako Gobernuari egindako ohartarazpenak "beste antzezpen bat" dira, EAJ PSOEren "menpe" dagoelako eta ez omen duelako "ezer egingo".