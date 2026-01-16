Bilera-sorta

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchez ostegunean bilduko da EH Bildurekin eta EAJrekin

10:00etan bilduko da EH Bilduko bozeramaileekin eta 11:00etan EAJkoekin, Ukrainan Espainiako tropak bake misio hipotetiko batean egotea aztertzeko egingo duen bilera-sortaren barruan.

Moncloako bisita-gela.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea ostegunean bilduko da EH Bildurekin eta EAJrekin, Ukrainako balizko bake misio batean Espainiako tropen presentzia aztertzeko egingo duen bilera sortaren barruan.

Sanchezek astelehen arratsaldean hasiko du bilera-sorta, Alberto Nuñez Feijoo PPko buruarekin. 18:00etan hartuko du hura.

Gobernuak ostiral honetan jakitera eman duenez, errondak asteartean jarraituko du, 10:00etan Sumarrekin bilduko da, eta ordubete geroago ERCrekin.

Astearte horretan bertan, gobernuburua Suitzara joango da Davoseko Ekonomia Foroan parte hartzera, eta asteazken gauean itzuliko da.

Hurrengo egunean, ostegunez EH Bilduko eta EAJko bozeramaileekin bilduko da, 10:00etan eta 11:00etan hurrenez hurren.

Kongresuan dauden gainerako alderdietako ordezkariekin noiz bilduko den ez da oraindik zehaztu. 

Espainiako gobernua EAJ Pedro Sanchez EH Bildu Ukrainako gerra

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X