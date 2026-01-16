Sanchez ostegunean bilduko da EH Bildurekin eta EAJrekin
10:00etan bilduko da EH Bilduko bozeramaileekin eta 11:00etan EAJkoekin, Ukrainan Espainiako tropak bake misio hipotetiko batean egotea aztertzeko egingo duen bilera-sortaren barruan.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea ostegunean bilduko da EH Bildurekin eta EAJrekin, Ukrainako balizko bake misio batean Espainiako tropen presentzia aztertzeko egingo duen bilera sortaren barruan.
Sanchezek astelehen arratsaldean hasiko du bilera-sorta, Alberto Nuñez Feijoo PPko buruarekin. 18:00etan hartuko du hura.
Gobernuak ostiral honetan jakitera eman duenez, errondak asteartean jarraituko du, 10:00etan Sumarrekin bilduko da, eta ordubete geroago ERCrekin.
Astearte horretan bertan, gobernuburua Suitzara joango da Davoseko Ekonomia Foroan parte hartzera, eta asteazken gauean itzuliko da.
Hurrengo egunean, ostegunez EH Bilduko eta EAJko bozeramaileekin bilduko da, 10:00etan eta 11:00etan hurrenez hurren.
Kongresuan dauden gainerako alderdietako ordezkariekin noiz bilduko den ez da oraindik zehaztu.
