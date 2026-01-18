BILERA
Sanchez eta Feijooren bilera astelehen honetan, tentsio handiko une batean eta azken batzarretik hamar hilabetera

Segurtasun eta diplomazia estrategiari buruzko bilera izango da, eta bilera-sortak aurrera jarraituko du asteartean, Sumarrekin eta ERCrekin, eta ostegunean, EH Bildurekin eta EAJrekin.

Sanchez eta Feijoo aurreko bilera batean, Moncloan. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Alberto Nuñez Feijoo PPko burua astelehen honetan bilduko dira defentsaz eta atzerri politikaz hitz egiteko, azken bilera egin eta hamar hilabetera.

Espainiako Gobernuko iturriek adierazi dutenez, Sanchezek "gustura" hartuko du astelehen honetan, 18:00etan, oposizioko burua, eta munduan gertatzen ari diren aldaketa geopolitikoak azalduko dizkio.

Halaber, tentsio geopolitikoei erantzuteko zabaltzen ari den segurtasun eta diplomazia estrategiaren berri emango dio.

Feijooren alderdiaren arabera, Espainiako Gobernuaren nahia bilera soldadu espainiarrak Ukrainara bidaltzeko aukerara mugatzea zen, baina PPk gaitegia zabaltzea eskatu du, bere erantzukizuna ez baita "Sanchezek behar duenaz" hitz egitea, "espainiarrak kezkatzen dituen guztiaz" hitz egitea baizik.

Feijook nahi du Sanchezek segurtasun nazionalari eragiten dioten gai guztiei buruzko informazioa ematea, besteak beste, Espainiak defentsaren arloan bere osotasunean hartutako konpromisoei buruzkoa, bai tropak bidaltzeari dagokionez, bai aurreikusitako gastu militarrari dagokionez.

"Gobernua ez dago inori laguntza itsua eskatzeko moduan, eta, jakina, PPk ez dio hori bermatuko. Bere bazkideak ez dira Sanchezez fio, ezta gu ere ", dio PPk.

Ostegunean EH Bildurekin eta EAJrekin

Aste honetan bertan, Sanchez EH Bildurekin etaEAJrekin bilduko da ostegunean, Espainiako tropak Ukrainan balizko bake misio batean egotea aztertzeko egingo duen bilera-sortaren barruan.

Feijoorekin izandako bileraren ondoren, errondak astearteko 10:00etan jarraituko du Sumarrekin, eta ordubete geroago ERCrekin izango du hitzordua.

Astearte horretan bertan, gobernuburua Suitzara joango da Davoseko Ekonomia Foroan parte hartzeko, eta asteazken gauean itzuliko da bertatik.

Hurrengo ostegunean, EH Bilduko (10:00etan) eta EAJko (11:00etan) bozeramaileekin elkartuko da.

Sanchez ostegunean bilduko da EH Bildurekin eta EAJrekin
