"Pozik gaude erabakiaren eta orain eskatzen duguna errespetua da"

Euskadiko Euskal Pilota Federakuntza
Joxemari Mitxelena. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Joxemari Mitxelenak, Euskadiko Pilota Federazioko presidenteak, "federazio independente gisa" errespetatzea nahi dutela azpimarratu du, Espainiakoa, Frantziakoa, Argentinakoa edo Mexikokoa bezala. "Bakoitzak bere etxeko lanak ondo egin ditzala. Gu saiatuko gara gureak ondo egiten", gaineratu du Mitxelenak.

EUSKAL_SELEKZIOA_ALZIRA_EUSKADIKO_EUSKAL_PILOTA_FEDERAZIOA (002)
KAAk atzera bota du Euskadiko Euskal Pilota Federazioaren ofizialtasunaren aurka Espainiak jarritako helegitea

Kirola Arbitratzeko Auzitegiak erabaki du ez duela eskumenik Euskadiko Federazioa Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioan sartzearen aurka Espainiako Pilota Federazioak aurkeztutako errekurtsoa ebazteko. Ebazpen horren kontra ezin da helegiterik jarri, eta, beraz, auzia bere horretan geratuko da; alegia, euskal pilota federazioak ofiziala izaten jarraituko du.

