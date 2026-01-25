GETXOKO JAUREGIA

Eraitsitako jauregiaren auzian ikerketapean hiru zinegotzi bakarrik daudela azpimarratu du EAJk

Egunkari batek gaur kaleratu duenez, Ertzaintzaren ikerketak udal gobernu osoa egiten du eraisketaren erantzule. Horri buruz galdetuta, Iñigo Ansola EAJren BBBko presidenteak atzo esandakoak berretsi ditu. 

Ansola, Getxoko alkate Amaia Agirrerekin batera, Arriaga Antzokian. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Iñigo Ansola EAJren BBBko presidenteak berretsi duenez, Getxoko "Irurak Bat" jauregi babestua eraitsi ostean abiatutako auzian hiru zinegotzi jeltzale bakarrik daude ikerketapean. Hala, atzo egindako adierazpenak berretsi ditu Ansolak, eta errugabetasun presuntzioa aldarrikatu du berriro. 

Amaia Agirre Getxoko alkatea ondoan zuela, Bilboko Arriaga Antzokian egin ditu adierazpenok Ansolak, Sabino Arana sariak banatzeko ekitaldia hasi baino lehen.

Kazetariek El Correo egunkariak gaur kaleratu duen informazioaren inguruan galdetuta, horren kontura eman ditu argibideak. Izan ere, hedabide horren arabera, Ertzaintzak Getxoko udal gobernu guztia egin du "legez kanpoko eraistearen arduradun". 

Ansolak azpimarratu duenez, obren lizentzia "txosten tekniko guztiak alde zituela" eman zuen Udalak. 

EAJren Bizkai Buru Batzarreko presidenteak esan du oraindik ez dutela ikerketaren sumarioa eskuratu; are gehiago, ikertutako zinegotziek ere ez dute jakinarazpenik jaso.

