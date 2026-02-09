Izendapena
Estefania Ocariz, gazte-justizian aditua, Arartekoaren ondokoa izango da

Psikologian doktorea izateaz gain, Psikologia Juridikoan masterra du eta gazte-justiziari buruzko hainbat argitalpen eta txosten egin ditu.

Estefanía Ocariz, Arartekoaren ondokoa

Estefania Ocariz Passevant, Psikologian doktorea, artxiboko irudi batean. Argazkia: EHU

EITB

Azken eguneratzea

Estefania Ocariz Passevant, Psikologian doktorea eta gazte-justizian aditua, izango da Mikel Mancisidor Arartekoaren ondokoa. Mancisidorrek berak jakinarazi dio erabakia Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarraren presidenteari.

Ocariz Psikologian doktorea da EHUn, eta Psikologia Juridikoko masterra du. Gazte-delinkuentzian eta adingabeen zigor-zuzenbidean aditua da, Kriminologiaren Euskal Institutuan ikertzailea izan da, eta, batez ere, gazte-justiziarekin zerikusia duten hainbat argitalpen eta txosten egin ditu.

Kontrol eta Gardentasun Batzordea

Joan den urtearen amaierara arte, Ertzaintzaren eta udaltzaingoen Kontrol eta Gardentasun Batzordeko kide izan zen. 2020an sortu zen erakunde hori, ofizioz nahiz alderdi batek eskatuta, Ertzaintzaren eta udaltzaingoen barruan eskubideak urratzen direla adierazten duen edozein jokabide zein praktika aztertzeko.

Horrekin batera, Ikerketa Kriminologikorako Espainiako Elkartearen zuzendaritza-batzordeko kide da 2024tik, eta aldizkari espezializatuetako ebaluatzailea izan da.
Ocariz izendatzeko proposamena astearte honetan izapidetuko du Legebiltzarreko Mahaiak, eta Justizia eta Giza Eskubideen Batzordeari bidaliko dio. Batzorde horrek izendatuko du.

