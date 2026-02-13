Udal-itunak
PSEk EAJri eskatu dio argitzeko Santurtzin presioa egin ote zuen gertuko jendea kontratatzeko, eta esan du “ez dela trukerako txanpona izango”

Sozialistek auzi hori Trapagarango egoeratik bereizi dute —bertan gutxiengoan gobernatzen dute—, eta udalaz gaindiko akordioak baztertu dituzte.

Juan Andrades, en declaraciones ante los medios en Santurtzi. Foto: EITB Media
Santurtziko PSEko burua, Juan Andrade. Argazkia: EITB Media
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ez dago “inolako negoziaziorik” PSE eta EAJren artean Santurtziko gobernagarritasunaren inguruan. Hala ziurtatu dute sozialistek Karmele Tubilla EAJko alkate santurtziarrak kargua utzi ostean, eta ukatu egin dute Santurtzi "trukerako txanpona" izango denik Trapagaran, non sozialistek gutxiengoan gobernatzen duten.

Bizkaiko PSEk Udaltzaingoaren "LEP azterketaren ustezko filtrazioaren inguruan gertatutako guztia azaltzeko" eskatu dio EAJri. Gauza bera eskatu die Sonia Lopez Segurtasun zinegotzi ohiaren hitzen inguruan, honek adierazi baitu presioak jaso zituela alderdiaren hurbilekoak kontratatzeko.

Horrela, sozialistek adierazi dute "garrantzitsuena dela herrian gertatzen ari dena ondo argitzea", eta EAJri eskatu diote "argia eman dezala gai honen inguruan".

"Gertaerak ondo ezagutzen ditugunean, orduan erabakiko dugu gure jarrera. Lehenik eta behin, ondo jakin behar dugu zer gertatu den, eta behin jakinda etorkizuneko erabakiak hartu ahal izango ditugu", adierazi dute.

Egoera Trapagaranen

Nolanahi ere, Bizkaiko PSE-EEk argitu nahi izan du "Santurtziko eta Trapagarango egoerak independenteak" direla. Izan ere, azken orduetan zabaldu da sozialistek babesa eman liezaioketela jeltzaleei Santurtzin, baldin eta azken hauek  Miguel Angel Gomez Viar sozialista babestuko balute Trapagaranen, gutxiengoan gobernatzen du-eta.

"Santurtzi ez da trukerako txanpona, ezta gainontzekoak ere. Erabat errespetatzen ditugu udalerri bakoitzeko bizilagunak, oso lasai egon daitezke zentzu horretan. Gure alderdia beti izan da oso serioa, zorrotza eta herritarrekiko errespetua erakutsi du. Inoiz ez dugu egin horrelako negoziaziorik, kromoak trukatzen arituko bagina bezala. Eta kasu honetan ere ez dugu egingo", ziurtatu du.

