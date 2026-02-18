Segurtasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Aburtok amaitutzat eman du Aitor Estebanekin izandako desadostasuna, eta atxilotuen jatorria argitaratu gabe jarraituko du

Bilboko alkateak Segurtasunaren aldeko Itunarekin lotu du bere erabakia, PSErekin, EH Bildurekin eta Elkarrekin Bilbaorekin sinatua.

Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Juan Mari Aburto Bilboko alkateak amaitutzat eman du atxilotuen jatorriaz informatzeko erabakiari buruzko polemika. Bilboko alkateak adierazi duenez, "dena argituta eta ulertuta" dago Aitor Esteban EAJren presidentearekin, eta Eusko Jaurlaritzaren edo Donostiako udalen erabakiaren aurrean, Bilbok atxilotuen jatorria publiko egin gabe jarraituko duela.

Aburtok Bilboko Segurtasunaren Diagnostikoa aurkezteko ekitaldian egin ditu adierazpenak. Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) egin du ikerketa hori, Cesar San Juan adituaren eskutik, Gizarte Psikologiako Saileko irakasle titularra eta EHUko Kriminologia Aplikatua eta Ingurumen Psikologiako Taldeko ikertzailearen eskutik, hain zuzen.

Atxilotuen jatorriaren berri emateaz Estebanekin dituen desadostasunei buruz galdetu diotenean, erantzun du "dena ulertuta eta argituta" dagoela alderdiaren presidentearekin. Adierazi duenez, bera beti erakutsi izan du alderdiarekiko leialtasuna.

Era berean, Bilboko alkateak Segurtasunaren aldeko Itunarekin lotu du erabakia. 2024an berritu zuen akordioa, EAJ, PSE, EH Bildu eta Elkarrekin Bilbaorekin batera. Azpimarratu duenez, haren ustez oso garrantzitsua da segurtasun politika justiziarekin, herritarrekin eta beste erakunde batzuekin "partekatzea”.

Donostiako Udalak atxilotuen jatorriaren berri emango du
Politika Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Denis Itxaso Euskadi Irratian
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Denis Itxasok bideratutzat jo ditu Pradales lehendakariarekin izandako desadostasunak

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak adierazi du desadostasunak bideratuta daudela, baina lehendakariak eta biek hitz egin beharra dutela oraindik, eta aste honetan bilduko direla. Bide batez, Aitor Esteban EAJko EBBren bururari gogorarazi dio arazoa konpontzear dagoela eta presio egiteak ez duela mesederik egiten. Donostian azken urteotan etxebizitza babestuarekin izan den arazoaz ere mintzatu da Euskadi Irratian. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X