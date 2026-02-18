Aburtok amaitutzat eman du Aitor Estebanekin izandako desadostasuna, eta atxilotuen jatorria argitaratu gabe jarraituko du
Bilboko alkateak Segurtasunaren aldeko Itunarekin lotu du bere erabakia, PSErekin, EH Bildurekin eta Elkarrekin Bilbaorekin sinatua.
Juan Mari Aburto Bilboko alkateak amaitutzat eman du atxilotuen jatorriaz informatzeko erabakiari buruzko polemika. Bilboko alkateak adierazi duenez, "dena argituta eta ulertuta" dago Aitor Esteban EAJren presidentearekin, eta Eusko Jaurlaritzaren edo Donostiako udalen erabakiaren aurrean, Bilbok atxilotuen jatorria publiko egin gabe jarraituko duela.
Aburtok Bilboko Segurtasunaren Diagnostikoa aurkezteko ekitaldian egin ditu adierazpenak. Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) egin du ikerketa hori, Cesar San Juan adituaren eskutik, Gizarte Psikologiako Saileko irakasle titularra eta EHUko Kriminologia Aplikatua eta Ingurumen Psikologiako Taldeko ikertzailearen eskutik, hain zuzen.
Atxilotuen jatorriaren berri emateaz Estebanekin dituen desadostasunei buruz galdetu diotenean, erantzun du "dena ulertuta eta argituta" dagoela alderdiaren presidentearekin. Adierazi duenez, bera beti erakutsi izan du alderdiarekiko leialtasuna.
Era berean, Bilboko alkateak Segurtasunaren aldeko Itunarekin lotu du erabakia. 2024an berritu zuen akordioa, EAJ, PSE, EH Bildu eta Elkarrekin Bilbaorekin batera. Azpimarratu duenez, haren ustez oso garrantzitsua da segurtasun politika justiziarekin, herritarrekin eta beste erakunde batzuekin "partekatzea”.
