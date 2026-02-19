Eusko Jaurlaritzaren eta Osasun Ministerioaren arteko talka: hauek dira medikuen eskaerei eta profesional faltari erantzuteko proposamenak
Alberto Martinez sailburuak neurriak eskatu dizkio Monica Garcia ministroari medikuen aldarrikapenei eta osasun-langileen faltari aurre egiteko.
Eusko Jaurlaritzak eta Osasun Ministerioak talka egin dute berriro. Orain dela urtebete Jaurlaritzak gogor salatu zuen Ministerioak ez ziola erantzun medikuen eskasiari heltzeko hainbat proposamen helarazi zizkionean. “Haiek egin ez, eta guk egin dezagun utzi, ere ez”, adierazi zuen Jaurlaritzak. Gaiak erantzunik gabe jarraitzen du, Jaurlaritzatk adierazi duenez, eta orain beste eztabaidagai bat etorri da, Monica Garcia Osasun ministroarekin, medikuen grebaren harira.
Azken orduetan, Alberto Martinez Osasun sailburua kexu agertu da Ministerioa grebaren inguruan egiten ari den kudeaketagatik, eta negoziatzeko eskatu dio ministroari. Hala egin ezean, Eusko Jaurlaritzak adierazi du prest dagoela bere autogobernua handitzeko eta funtzio gehiago bere gain hartzeko, arauak bete daitezen eta pazienteak artatzen dituztela berma dadin.
Horrekin batera, orain aste batzuk, Pradales lehendakariak osasun kontuei heldu zien Pedro Sanchez Espainiako presidentearekin Moncloan eduki zuen bileran, eta eskatu zion osasun-langileen faltari aurre egiteko proposamenak kontuan hartzeko, hurrengo aldebiko bilera baino lehen. Gogora ekarri behar da urtarrilaren 27an lehendakariak Aste Santura arteko epea eman ziola Sanchezi hainbat proposamen bideratzeko.
"Hiru gehi bat" planteamendua
Horrela, beste proposamen batzuen artean, Eusko Jaurlaritzak familia medikuen espezializazio-urteak lautik hirura murriztea proposatu dio Ministerioari, eta laugarren espezializazio-urte hori ondorengo urteetan berreskuratuko litzateke.
Jaurlaritzak adierazi duenez, “hiru gehi bat” planteamendu horrek lau urtean profesionalen kopurua bikoiztea ekarriko luke, eta uste dute bat datorrela Europako beste herrialde batzuetan espezializazioa bideratzeko erarekin.
Era berean, Eusko Jaurlaritzak proposatu du lehen arretako profesionalen borondatezko erretiroa atzeratzea; planteamendu horren arabera, erretiroa 72 urtera arte atzeratzeko aukera edukiko lukete.
Euskara BAME azterketan
Hirugarrenik, Eusko Jaurlaritzak eskatzen du BAME (Barneko Mediku Egoiliar) azterketan euskararen ezagutza baloratzea, Euskal Autonomia Erkidegoko plazei dagokienez.
Helburua bertako profesionalak errotzea sustatzea da, BAME aldia Euskadin egin dezaten eta, azken batean, Osakidetzan lanean gera daitezen.
Osasun Sailak uste du neurri horiek —eta Euskadin dagoeneko martxan jarritako beste batzuek— osasun-langileen gabezia arintzen lagun dezaketela. Arazoa gogor jotzen ari da Europa osoko osasun sistemak, eta Osakidetza ez da salbuespena.
Bestalde, duela urtebete Auzitegi Gorenak atzera bota zuen atzerriko titulazioak homologatu eta baliokidetzeko eskumenaren eskualdaketa. Osasun Sailak espero zuen bide horrek datozen urteetan atzerriko ehunka mediku etorraraztea Osakidetzara.
Orain, berriz, Eusko Jaurlaritzak medikuen greban jarri du arreta. “Ministerioak uste badu ez dagoela medikuen kolektiboarekin negoziazio hori jorratzeko moduan, guk geure Estatutu Markoa izateko gaitasuna eskatzen dugu”, adierazi du Osasun sailburu Alberto Martinezek.
