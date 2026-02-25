Espainiako Telebistan indarrez sartu ziren militarrek jasotako agindua: “Lehen tiroa, airera; eta bigarrena, jotzera”
Militarrek Espainiako Telebistaren egoitza hartu zuten otsailaren 23an, eta jaso zituzten aginduak oso tinkoak izan ziren. “Lehen tiroa, airera; eta bigarrena, jotzera”, adierazi zuen agintari batek.
Hala agertzen da Espainiako Gobernuak desklasifikatu duen agirietako batean. Honako izena du: "Conversaciones telefónicas de (presuntamente) la unidad militar El Pardo" (El Pardo unitate militarraren telefono-elkarrizketak, ustez). Dokumentua 1981eko otsailaren 24an jaso zen.
“Alarma jo zuten eta dena prestatzeko agindu zuten: petateak, ama birjina… Alde egiteko modukoa. Maniobretara joango ginela esan ziguten. Eta, aurrera, Telebistara. Inorekin ez hitz egiteko agindua jaso genuen. Lehen tiroa, airera; eta bigarrena, jotzera. Kargadoreak sartuta joan ginen, ez seguru eta ez ezer", esan zion militar batek solaskide bati, transkribatutako elkarrizketetako baten arabera.
Bere burua "John" izenez identifikatzen duen militarrak azaldu zuen otsailaren 23ko gau osoa Espainiako Telebistan eman zutela: “Antza, irratian eta guzti atera da”.
