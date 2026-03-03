Alderdi guztiek, Voxek izan ezik, Martxoaren 3ko biktimak gogoratu dituzte
EAJk dokumentu ofizialen desklasifikazio osoa eskatu du.
Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdiek, Voxek izan ezik, adierazpenak egin dituzte 1976ko Martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurrena dela eta.
EAJko presidente Aitor Estebanek lore sorta bat utzi du Poliziak duela 50 urte tiroz hil zituen bost langileen oroimenezko monolitoan, eta, era berean, sarraskiaren inguruko dokumentu ofizial guztiak osorik eta ez modu “hautatuan” desklasifikatzeko eskatu du.
Agintari jeltzaleak adierazi du Martxoaren 3ko sarraskiak “arrasto oso sakona” utzi zuela Euskadin, eta biktimek “benetako erreparazioa” merezi dutela nabarmendu du; horretarako, egia ezagutzea ezinbestekoa dela azpimarratu du. Bestalde, aurreratu du Ministroen Kontseiluak Martxoaren 3ko gertakarien inguruan onartuko duen akordioak ez duela asetzen bere alderdia.
Euskal Legebiltzarreko bigarren indarrak, EH Bilduk, hainbat ekimen egingo ditu gaurko egunerako, eta eduki ugari zabaldu ditu sare sozialetan; hala ere, ez du adierazpenik egin goizeko lore-eskaintzaren ondoren.
Astelehenean, baina, Martxoaren 3a “gure Bloody Sunday” dela esan zuen, baina nabarmendu zuen Irlandaren kasuan “ikerketa ofiziala” egin zela. Era berean, Espainiako Estatuaren erantzukizuna eskatu zuen Martxoaren 3ko sarraskiagatik, “aitor dezan sarraski hura inoiz ez zela gertatu behar” izan.
PSE aldetik, berriz, Arabako idazkari nagusi Javier Hurtadok Martxoaren 3ko sarraskian hildako bost langileen borrokaren ondarea aldarrikatu du, gizarte-lorpenen alde egindako ahalegina nabarmenduz.
“Gaur, egun garrantzitsua da langile-mugimendua aldarrikatzeko. Behargin haien lanik, antolakuntzarik eta borrokarik gabe, gaur egun ditugun askatasunak ez lirateke lortuko”, adierazi du Hurtadok.
Bestalde, Gasteizko PPko bozeramaile Iñaki García Calvok Martxoaren 3ko biktimentzat “memoriarako eskubidea” aldarrikatu du, eta ohartarazi du “memoria hau Gasteizko herriarena” dela; horregatik, ukatu du urteurren hau “inolako ideologiak eta are gutxiago ezker abertzaleak bereganatzea”.
Azkenik, Sumarreko diputatu Lander Martinezek “egia, justizia eta erreparazioa” eskatu ditu, baita Martxoaren 3ko sarraskiarekin lotutako dokumentu guztiak desklasifikatzea ere.
Zure interesekoa izan daiteke
Franky tabernako aholkulari fiskalak aitortu du Accionari faktura faltsuak egin zizkiola Koldoren alde
Miguel Moreno Purroyk agerraldia egin du astearte honetan Nafarroako Parlamentuan, herri-lanen lizitazioari buruz egiten ari diren Ikerketa Batzordean. 2016 eta 2018 urteen artean Koldo Garciari laguntzeko jardun zuela adierazi du, eta "oker" aritu zela aitortu arren, ukatu egin du "ustelkeria sare" baten parte izatea.
Espainiako Gobernuak gaitzetsi egin du martxoaren 3an Gasteizen Poliziak izandako "neurriz kanpoko jokabidea"
Halaber, hildakoei eta haien senitartekoei "aitortza eta omenaldia" adierazi die. Ministroen Kontseiluaren ostean izango den prentsaurrekoan irakurriko dute adierazpen instituzionala.
Maider Etxebarria: "Martxoaren 3an zauri bat ireki zen Gasteizen"
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak "Polizia Armatu frankistaren neurriz kanpoko jarduna" gaitzetsi du. Franco hil arren, frankismoa bizirik zegoela adierazi du Etxeberriak. "Zoritxarrez, Gasteizen bere aurpegirik gaiztoena erakutsi zuen", gaineratu du.
Gobernuek martxoaren 3a “alfonbrapean” ezkutatu izana salatu du Pradalesek, eta dokumentuak desklasifikatzeko eskatu du
Lehendakariak “egia, justizia, aitortza eta biktimen erreparazioa” eskatu ditu 1976ko martxoaren 3ko sarraskitik 50 urte bete direnean. “Memoria oso eta inklusiboa behar dugu, horrela baino ezingo baita oraindik zabalik den zauria itxi. Biktimekiko Eusko Jaurlaritzaren eta neure konpromisoa erabatekoa da”, azpimarratu du.
Albiste izango dira: Martxoaren 3ko sarraskiak 50 urte, Gatazka Ekialde Hurbilean eta Makina-Erramintaren Azoka
Gaur Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honela azaldu zuen "The New York Times" egunkariak martxoaren 3ko sarraskia
Lau hamarkada lehenago Gernikako bonbardaketarekin egin bezala, The New York Times egunkariak mundu zabalean hedatu zuen Gasteizen izandako sarraskia, Henry Ginigerrek idatzitako kronika baten bidez.
Gasteiz aldatu zuen eguna: indarkeriaz eta zapalkuntzaz betetako 12 ordu
Erregimenak modu bortitzean zapaldu zituen langile mugimenduaren protestak, eta errepresio latza utzi zuen. Gasteiz aldatu zuten 12 orduen kronologia, hemen.
“Apaizen eta militarren" hiriak eztanda egin zuen eguna
Hiri eraberritua zen Gasteiz 1976ko martxoan. Hogei urtean biztanleria hirukoiztu egin zuen, eta langile mugimenduak indarra hartu zuen. Erregimena, ordea, aldaketa politiko eta sozialerako bulkada hura zapaltzen saiatu zen.
Modu berezian gogoratuko dituzte gaur martxoaren 3ko biktimak Gasteizen, sarraskiaren 50. urteurrenean
Ekitaldi nagusia 17:00etan egingo da, Zaramaga auzoan dagoen monolitoan, Martxoak 3 elkarteak eta ELA, LAB, ESK eta Steilas sindikatuek antolatuta. Ondoren, 18:30ean, martxa bat egingo dute Katedral Berritik Andre Maria Zuriaren plazaraino. Goizean, berriz, Gogora institutuak deituta, ekitaldi instituzionala egingo da.