Alderdi guztiek, Voxek izan ezik, Martxoaren 3ko biktimak gogoratu dituzte

EAJk dokumentu ofizialen desklasifikazio osoa eskatu du.

Aitor Esteban, EAJren EBBko presidentea, martxoaren 3ko lore-eskaintzan. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdiek, Voxek izan ezik, adierazpenak egin dituzte 1976ko Martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurrena dela eta.

EAJko presidente Aitor Estebanek lore sorta bat utzi du Poliziak duela 50 urte tiroz hil zituen bost langileen oroimenezko monolitoan, eta, era berean, sarraskiaren inguruko dokumentu ofizial guztiak osorik eta ez modu “hautatuan” desklasifikatzeko eskatu du.

Agintari jeltzaleak adierazi du Martxoaren 3ko sarraskiak “arrasto oso sakona” utzi zuela Euskadin, eta biktimek “benetako erreparazioa” merezi dutela nabarmendu du; horretarako, egia ezagutzea ezinbestekoa dela azpimarratu du. Bestalde, aurreratu du Ministroen Kontseiluak Martxoaren 3ko gertakarien inguruan onartuko duen akordioak ez duela asetzen bere alderdia.

Euskal Legebiltzarreko bigarren indarrak, EH Bilduk, hainbat ekimen egingo ditu gaurko egunerako, eta eduki ugari zabaldu ditu sare sozialetan; hala ere, ez du adierazpenik egin goizeko lore-eskaintzaren ondoren.

Astelehenean, baina, Martxoaren 3a “gure Bloody Sunday” dela esan zuen, baina nabarmendu zuen Irlandaren kasuan “ikerketa ofiziala” egin zela. Era berean, Espainiako Estatuaren erantzukizuna eskatu zuen Martxoaren 3ko sarraskiagatik, “aitor dezan sarraski hura inoiz ez zela gertatu behar” izan.

PSE aldetik, berriz, Arabako idazkari nagusi Javier Hurtadok Martxoaren 3ko sarraskian hildako bost langileen borrokaren ondarea aldarrikatu du, gizarte-lorpenen alde egindako ahalegina nabarmenduz.

“Gaur, egun garrantzitsua da langile-mugimendua aldarrikatzeko. Behargin haien lanik, antolakuntzarik eta borrokarik gabe, gaur egun ditugun askatasunak ez lirateke lortuko”, adierazi du Hurtadok.

Bestalde, Gasteizko PPko bozeramaile Iñaki García Calvok Martxoaren 3ko biktimentzat “memoriarako eskubidea” aldarrikatu du, eta ohartarazi du “memoria hau Gasteizko herriarena” dela; horregatik, ukatu du urteurren hau “inolako ideologiak eta are gutxiago ezker abertzaleak bereganatzea”.

Azkenik, Sumarreko diputatu Lander Martinezek “egia, justizia eta erreparazioa” eskatu ditu, baita Martxoaren 3ko sarraskiarekin lotutako dokumentu guztiak desklasifikatzea ere.

