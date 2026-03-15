UDAL HAUTESKUNDEAK IPARRALDEAN
Jean-Rene Etchegaray izan da garaile Baionan, bigarren itzuliaren zain

Ipar Euskal Herriko 158 udalerrietatik gehienetan lehen itzuli honekin nahikoa da auzapez eta herriko etxeetako kontseilariei izen-abizenak jartzeko, hautagaitza bakarra edo bi izan direlako bakarrik. Gauzak horrela, bigarren itzulirik ez dute beharko gehientsuenek, gaur dena erabakita geratu baita.
Jean-Rene Etchegaray, Baionako auzapeza

Jean-Rene Etchegaray, Baionako auzapeza. Argazkia: EITB Mediaren bideo batetik hartutako argazkia

Ipar Euskal Herriko udalerri gehienek badute auzapez berria; izan ere, igande honetan egin dituzte udal-hauteskundeak. Lapurdiko hiriburuan Baionan, zenbaketek herri txikietan baino luzeago jo dute. Azkenean, Jean-Rene Etchegaray izan da garaile, bigarren itzuliaren zain. Orduan argituko da nor izango den auzapez. 

2014tik da Etchegaray alkate. Hirugarrengoz agintean egotea du helburu, eta erronka hori izango du datorren igandean, zentro-eskuineko zerrenda zabalarekin. 

Ikusi beharko da ea zer nolako aliantzak sortzen diren bigarren itzulira begira. Halaber, Euskal Hirigune Elkargoko (EHE) presidente gisa, kargu horrekin zer gertatuko den jakiteko egun garrantzitsua izango da martxoaren 22a.

Lapurdiko hiriburuan 30 bozkaleku zabalik izan dira egun osoan, eta parte hartzea % 66ra iritsi da. Hauteslekuak itxita, herriko bozak eta boto-paperak zenbatzen aritu dira arratsaldean. 

Zehazki, 158 udalerrietatik gehienetan lehen itzuli honekin nahikoa da auzapez eta herriko etxeetako kontseilariei izen-abizenak jartzeko, hautagaitza bakarra edo bi izan direlako bakarrik. Gauzak horrela, bigarren itzulirik ez dute beharko gehientsuenek, gaur dena erabakita geratu baita.

Aldiz, herri jakin batzuetan bigarren itzulira joan beharko dira, hilaren 22an, horietako hautagaitzetako batek ez baitu % 50eko babesa gainditu gaurkoan.

 

Udaletatik Elkargora

Herriko etxeetako bozek, herriez gaindiko garrantzia dute, horren arabera erabakitzen baita Euskal Hirigune Elkargoaren (EHE) ordezkaritza.

Kontua da 160 udalerri izan arren, 232 direla Elkargoko eserlekuak, populazioaren araberakoa baita ordezkaritza, eta hainbat herrik ordezkari bat baino gehiago dute; Baionak, esaterako 22 ordezkari ditu. Angeluk 17, Biarritzek 11, Hendaiak 7 eta Donibane Lohizunek 6. 

Euskal Hirigune Elkargoa 2017an sortu zen eta Ipar Euskal Herriko lehen erakunde publikoa da. EAEko Legebiltzarraren pareko organoa litzateke, nahiz eta eskumen gutxiago dituen. Egun, garapen ekonomikoa, garraioa, ingurumena eta hezkuntza politiken inguruko eskumena du, eta zenbaiten ustez Elkargo berriaren erronka nagusietako izango da, hain zuzen ere, eskumen horiek handitzea. Beste zenbaiten iritziz, aldiz, baditu nahikoak eta gehiegi. 

