Bi orduko atzerapenaz hasi da Ministro Kontseilua, Sumarreko ministroak alokairuaren luzapena dekretutik kanpo uztearen aurka agertu direlako
Bilera hori egiteko zain, Ministroen Kontseiluak mahai gainean duen lege-dekretuak neurri fiskal sorta bat jasotzen du, besteak beste erregaien, argiaren eta gasaren BEZa % 10era jaistea ekarriko lukeena.
Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko dekretua jorratzeko ezohiko Ministroen Kontseilua atzeratu egin da, Sumarreko kideek uko egin baitiote bileran sartzeari, alokairu kontratuen luzapena eta enpresen marjinak kontrolatzeko neurriak dekretutik kanpo uzten diren bitartean.
Ministroen Kontseilua 09:30ean zen hastekoa, baina bi ordu pasako atzerapenarekin hasi da azkenean. Bitarte horretan aurrez aurre aritu dira negoziaketan Pedro Sanchz Espainiako gobenruko presdentea eta Yolanda Diaz Sumarreko burua eta bigarren presidenteordea. Antza, elkarrizket horiekin lortu dute azken orduetan tenkatutako negoziazioetan aurrera egitea.
Bilera amaitzean, Pedro Sanchezek agerraldia egitea espero da.
Bilerak emango duenaren zain eta Sumarren eskaerak zein neurritan aintzat hartu diren ezagutu zain, Ser irrati-kateak aurreratu eta testuaren edukia ezagutzen duten iturriek berri agentziei baieztatu dietenez, Ministroen Kontseilu bereziak onartuko duen lege-dekretuak neurri fiskal sorta bat izango du ardatz.
Horren arabera, Ekialde Ertaineko gerraren ondorioak arintzeko neurri-sortak automobilgintzako erregaien, elektrizitatearen eta gas naturalaren BEZa jaitsiko du, eta tasa orokorretik (% 21) murriztura (% 10) igaroko da.
Erregaien garestitzeari aurre egiteko, BEZa jaisteaz gain, hidrokarburoen zerga bereziaren tasa ere murriztuko du Gobernuak: gaur egun 0,379 eurokoa da diesel litroko eta 0,47269 eurokoa gasolina litroko.
Horrela, espero zen bezala, Gobernuak behin betiko egingo dio uko Ukrainako gerraren inflazio krisian aplikatu zen 20 zentimoko hobariari, izan ere, Gobernuko hainbat kidek egunotan adierazi dutenez, ondorio distortsionatzaileak eragin zituen neurriak. .
Gainera, Sanchezen Gobernuak argindarra sortzeko zerga kenduko du –% 7koa da eta konpainiek ordaintzen dute–, eta elektrizitatearen zerga berezia murriztuko du –% 5,11koa da eta kontsumitzaileek ordaintzen dute–.
Ezkutu soziala indartzeko, dekretuak bonu sozial elektrikoa hobetzen du –ERCren arabera, deskontua % 42,5ekoa izango litzateke kontsumitzaile kalteberentzat eta % 57,5ekoa muturreko kalteberentzat–, eta uraren eta energiaren hornidura bermatuko luke.
Era berean, ibilgailu elektrikoak erostean PFEZaren % 15eko kenkaria ere sartu izango lukete, 'omnibus' dekretua ez onartzearekin bat aurrera egin ez zuen neurria.
Litroko 20 zentimoko deskontua garraiolarientzat
ERCko iturriek adierazi dutenez, gasolio profesionala itzultzeko eskubidea duten garraiolarientzako hidrokarburoen zerga berezian diesel litro bakoitzeko 20 zentimoko deskontua aplikatuko da.
Horrez gain, nekazaritza-erabilerarako gasolio litro bakoitzeko 20 zentimoko laguntza ere jasotzen du testuak, bai eta itzulketaren onuradun ez diren garraiolarientzako ibilgailu bakoitzeko aparteko eta aldi baterako laguntza bat ere.
Gainera, alderdi independentistaren arabera, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari (CNMC) ahalmena emango zaio erregai-banatzaileen informazioa biltzeko, prezioak zaintzeko helburuarekin.
Gobernuaren neurri-sortan sartuko litzatekeen beste neurrietako bat, ERCko iturrien arabera, etxebizitzen eraginkortasun energetikoa hobetzeko obrengatiko PFEZaren kenkaria da, baita laguntza publikoen onuradun diren enpresek kaleratzeak egiteko debekua ere.
Berriztagarrietarako administrazio-prozedurak sinplifikatzeko eta bizkortzeko, biltegiratze-instalazioen hedapena errazteko eta auzo, udalerri eta industrialdeetan autokontsumo partekatua sinplifikatzeko neurriak ere sartu dira.
Iturri berberek zehaztu dutenez, energia-kooperatibentzako laguntza tekniko eta administratiboko programa bat sartu da, eta berriztagarrien enkanteetako edukieraren zati bat udal- edo komunitate-proiektuetarako erreserbatzeko aukera aurreikusi da.
Zure interesekoa izan daiteke
