Parte-hartzea aurreko bozetan baino altuagoa izan da eguerdirako Pirinio Atlantikoetan, baina lehen itzulian baino txikiagoa
Gaurkoan, parte-hartzea % 23,95ekoa izan da 12:00etarako, baina % 26,74koa izan zen lehen itzulian; duela sei urte, berriz, % 19,85ekoa izan zen. Ipar Euskal Herriko 11 herritan egiten ari dira udal hauteskundeak gaur.
Parte-hartzeak gora egin du eguerdirako Pirinioetan Atlantikoetan udal-hauteskundeen bigarren itzulian 2026ko bozen aldean, baina behera egin du aurreko itzuliarekin alderatuz gero.
Pirinio Atlantikoetako prefeturak zabaldutako datuen arabera, parte-hartzea % 23,95ekoa izan da eguerdirako; % 19,85ekoa izan zen 2020an, eta % 19,71koa , berriz, 2014an.
Lehen itzulian, berriz, parte-hartzea % 26,74koa izan zen ordu horretarako.
Hauteslekuak 18:00etan itxiko dituzte Ipar Euskal Herrian jokoan dauden 11 udalerrietan, eta 19:30etik aurrera izango gara lehenengo emaitzen berri.
Hauek dira udal-hauteskundeen bigarren itzulia egiten ari diren udalerrien zerrenda eta egoera:
BAIONA
Azken 12 urteotan auzapeza, Jean-Rene Etchegaray zentrista, izan zen garaile lehen itzulian, botoen % 42 eskuratuta. Euskal Hirigune Elkargoaren presidente ere badenak bigarren itzulian erraz nagusituko zela zirudien, baina ezkerrak akordioa iragarri zuen asteartean. J.C. Iriart auzapezgai dela, Elgarrekin Baionarentzat izenpean aurkeztuko dira lehen itzulian ia emaitza bertsuak (botoen % 21 pasatxo) eskuratu zituzten ezkerreko bi zerrenda bozkatuenak: EH Bairen baitako Iriarten hautagaitza eta Etcheto sozialista jakobinoarena. Eskuin muturra izango dute lehiakide, Pascal Lessellier hautagaiak botoen % 10,7 lortu baitzituen lehen itzulian.
BIARRITZ
Lapurdiko kostaldeko udalerrian, bat ez, bi aliantza itxi dituzte asteon. Batetik, ezkerreko zerrenden artekoa: lehen itzulian hirugarren geratu zen Ana Ezcurraren (Biarritz Berri) zerrenda eta bosgarren indar izan zen Guillaume Baruckena batu egin dira. Bestetik, martxoaren 15ean garaile izan zen Serge Blanco (Nire taldea Biarritz da!) errugbilari ohia laugarren izan zen Jean-Baptiste Dussaussois-Larralde zentristarekin batu da. Maider Arosteguy (Bizi Biarritz elkarrekin) orain arteko auzapezak, berriz, bere aldetik jarraituko du lehian.
KANBO
Aurreko bi herrietan ez bezala, Kanbon ez dute aliantzarik adostu, eta hiru hautagai izango dira norgehiagokan: lehen itzulian irabazle izan zen Peio Etxeleku (Kanbo Elkartu) jeltzalea, Christian Deveze orain arteko auzapez eskuindarra eta Argitxu Hiriart-Urruty abertzalea. Marieneko etxebizitza proiektuak aurrez aurre jarri ditu Etxeleku eta Deveze (auzapezaren zerrendan zegoen lehen jeltzalea), eta Hiriart-Urruty bera ere proiektuaren kontra dago.
DONIBANE LOHIZUNE
Hemen ere, hiru zerrendaren arteko lehia izango da, baina orain arte auzapez izan den Jean-Francois Irigoyen eskuindarrak ditu nagusitzeko aukera gehien (botoen % 47,34 erdietsi zituen lehen itzulian), aurreikuspenen arabera. Dena dela, bigarren geratu zen Manuel de Lara zentrista eta hirugarrena izan zen Pascal Lafitte abertzalea aurre egiteko prest azaldu dira.
HENDAIA
Hiru hautagairen arteko lehia izango dute Lapurdiko bosgarren herri populatuenean. Laugarren agintaldia lortzeko asmotan izango da Kotte Ecenarro orain arteko auzapez sozialista, baina aurrean izango ditu Laetitia Navarron buru duen zerrenda abertzalea (10 puntura geratu zen lehen itzulian) eta Tristan Proteau eskuineko hautagaia. Kinieletan, baina, Ecenarro da nagusi.
URRUÑA
Lehia gogorra espero da martxoaren 15ean lehen bi postuetan sailkatu ziren bi zerrenden artean. Sebastien Etchebarne oposizioburua orain arte auzapeza izandako Filipe Aramendi abertzaleari gailendu zitzaion, puntu bakarreko aldearekin, eta borroka handiena bigarren postua eskuratzeko espero da. Martine Mignot eskuindarra izango dute aurkari.
BOKALE
Lehen itzulian lehiatu ziren ezkerreko lau zerrendak igaro dira bigarrenera, emaitza paretsuak erdietsita. Dena dela, emozioz beteriko lehia espero da. Izan ere, auzapeza izan den Francis Gonzales hirugarren geratu zen, eta Mathieu Horn gailendu zen. Guy Boulanger (bigarren bozkatuena) eta Helene Etchenique (laugarrena) izango dituzte aurrez aurre.
BESKOITZE
Ezuste gutxiago espero dira Lapurdiko ipar-ekialdeko udalerrian. Lehen itzulian lehiatu ziren hiru zerrendek eskuratu zuten bigarrenerako txartela, baina Pascal Jocou egungo auzapezak ditu aukera gehien, ia bikoiztu baitzituen beste bi lehiakideek (Catherine Errecart eta Theo Salomon abertzalea) lortu zituzten emaitzak.
AZKAINE
Sorpresarik ez da espero Azkainen, eta lehen itzuliko indar banaketa errepikatuko ei da. Hala, litekeena da Benedicte Luberriaga zentrista gailentzea, Elorri Manterola ezkertiar abertzaleari eta Jean-Louis Laducheri aurrea hartuta.
ARBONA
Bi hautagairen arteko lehia izango da hemen, eta, itxuraz, estua. Guillaume Fourquet gailendu zen lehen itzulian, baina 30 boto eskasera geratu zen Beñat Arlaren zerrenda. Marie-Jose Mialocq orain arteko auzapezak ere bigarren itzulirako txartela lortu zuen, baina lehiatik erretiratzea erabaki du asteon.
MAULE
Hiru zerrenda arituko dira nor baino nor gehiago Zuberoako hiriburuan. Louis Labadot egungo auzapez komunistarenak ditu nagusitzeko aukera gehien, eta Beñat Elkegaray abertzalea eta Armanda Accoce izango ditu aurkari.
Bigarren itzuliko emaitzek Euskal Hirigune Elkargoko presidentetza nork hartuko duen argituko dute, ziurrena. Izan ere, Baionako zein Kanboko udal hauteskundeetan nagusi denak (Etchegaray, Iriart edo Etxeleku) aukerak izan ditzake hori ere eskuratzeko.
Frantziako Estatuan, Paris izango da arretagune nagusietako bat. Inkestek berdinketa aurreikusi dute Emmanuel Gregoire hautagai sozialistaren eta Rachida Dati ministro ohi kontserbadorearen artean.
