Kortajarenak kritikatu du orain hiru urte EH Bilduk Munduko Futbol Txapelketaren inguruko zalantzak agertu zituenean proiektua "munduko onena" zela
Jose Luis Rodriguez Zapateroren inputazioaren aurrean zuhurtziaz aritzea hobe dela nabarmendu du, behin eta berriz, Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan.
Pedro Sanchezek babes osoa eman dio Zapatero presidente ohiari Kongresuan
Kongresuan, eta Alberto Nuñez Feijoo oposizioaren buruarekin izandako aurrez aurrekoan, Sanchez estreinakoz mintzatu da jendaurrean Zapateroren inputazioaren inguruan. Feijook azalpenak eskatu dizkio eta karguan jarraitzeak presidentzia "zikindu" egiten duela esan dio.
Espainiako Gobernuak uste du "juridikoki posible" dela Trebiñun erreferenduma egitea, baldin eta legezko urrats guztiak ematen badira
Angel Victor Torresek Mikel Legarda EAJren diputatuaren galderari erantzun dio Kongresuko Osoko Bilkuran. Gobernuak Trebiñuko enklabeko udalek hala eskatuz gero, Araban sartzeko erreferenduma baimenduko ote duen galdetu dio Legardak.
Imanol Pradalesek azalpen “azkar eta gardenak” eskatu dizkio Zapaterori, eta EH Bilduk zuhurtzia eskatu du, Plus Ultra auziaren aurrean
Lehendakariak azalpenak eskatu dizkio Jose Luis Rodrigez Zapatero Espainiako presidente ohiari, Plus Ultra auzian inputatu ondoren, eta errugabetasun-presuntzioa errespetatzeko beharra azpimarratu du. Bestalde, EH Bilduk, Nerea Kortajarenaren bidez, zuhurtzia eskatu du eta ohartarazi du horrelako auziek “zurrunbilo” politiko eta mediatikoak sor ditzaketela.
Nor da nor Plus Ultra auzian?
Auzitegi Nazionalak Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohia egitura antolatu baten "buruan" kokatu du. Haren helburua, epailearen arabera, bertako eta nazioarteko erakundeetan eragitea eta hirugarrenen zein sarearen beraren aldeko etekin ekonomikoak lortzea zen.
Pradalesek eta Clavijok Europako migrazio-itunean "zer esana" izatea eskatu dute
Lehendakariak eta Kanarietako presidenteak Espainiako Gobernuari idazki bat bidaltzea erabaki dute, ekainaren 12an indarrean sartuko den Migrazio eta Asilorako Europako Itunaren jarraipen-, finantzaketa- eta ebaluazio-mekanismoetan parte hartzea eskatzeko.
Albiste izango dira: Pradalesen eta Clavijoren arteko batzarra Gasteizen, Zapateroren inputazioa eta Vladimir Putin eta Xi Jinping bilduko dira, Pekinen
Pradalesek eta Clavijok migrazioaren erronkari eman beharreko erantzun bateratuak aztertuko dituzte Gasteizen
Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea Gasteizen bilduko dira gaur: Eusko Jaurlaritzak eta Kanarietako Gobernuak migrazioan, berrikuntzan eta gizarte-politiketan duten lankidetza izango dute hizpide.
Epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero inputatu du Plus Ultra auzian, eta dirua zuritzeagatik ikertuko du
Espainiako Gobernuak Plus Ultra airelineari emandako 53 milioi euro modu irregularrean erabili ote ziren ikertzen ari da Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko magistratua. Inputatu gisa deklaratu beharko du Zapaterok ekainaren 2an.
Plus Ultra auziko epaileak uste du Zapaterok eta bere ingurukoek 1,9 milioi euroko irabaziak izan zituztela
Espainiako Gobernuko presidente ohia ekainaren 2rako deitu dute Auzitegi Nazionalera, eragimen-trafikoa eta horrekin lotutako beste delitu batzuk egotzita.