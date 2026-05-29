Zupiriak ohartarazi du sektore batzuk giroa prestatzen ari direla uda honetan Euskadin istiluak pizteko

Larunbatean Loiuko aireportuan izandako istiluei buruz EH Bilduk egindako galdera bati erantzun dio Zupiria sailburuak.

EITB

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak ohartarazi du gazte sektore batzuk giroa prestatzen ari direla uda honetan Euskadin liskarrak eta istiluak pizteko.

Zupiriak Gorka Ortiz de Guinea EH Bilduko legebiltzarkidearen galdera bati erantzun dio Kontrola saioan. Ortiz de Guineak joan den larunbatean Loiuko aireportuan Global Sumud Flotillako kideei egindako harreran izandako istiluen inguruan galdetu dio.

Erantzunean, sailburuak 'Bada Garaia' ekimenean erabiltzen ari den eta Ertzaintzari erreferentzia egiten dion abesti baten letra aipatu du. "Hau da uda honetarako abisua, gazte batzuek eta besteek liskarrak konpontzeko erabiliko duten aitzakia, aurretik ezer gertatu gabe", ohartarazi du.

Era berean, Zupiriak gaitzetsi egin du azken aldian autoritatearekiko, baita poliziarekiko ere, errespetua galdu izana. Hori ezin dela "normaltasunez hartu" gaineratu du.

"Guk ez dugu onartzen", adierazi dio EH Bilduko legebiltzarkideari. "Azken hamarkadetan, autogobernuaren babesean eta legea jokaera-irizpidetzat hartuta, bizikidetza demokratikorako eredu bat eraiki da Euskadin, eta, zoritxarrez, batzuk kanpoan egon dira", gaineratu du.

Loiiuko aireportuan izandako istiluei dagokienez, gogorarazi du publikoki onartu duela "zalantzazko jokabide salagarriren bat" egon dela, eta beharrezko neurriak hartuko dituela halakoak ez errepikatzeko. Gaineratu du, ordea, ez diela uko egingo "euskal poliziaren presentzia eta lana beharrezkoa den espazio publiko edo sozialei".

Ortiz de Guineak esan du sailburua "Ertzaintzaren sektore baten barruan arazorik ez dagoela dioten ukatzaileen" alde jarri dela, "PPk eta Voxek defendatu eta txalotu" duten modu berean.

