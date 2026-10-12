ILOBEN LEGEA

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Iloben legearen bitartez nazionalitatea lortu dutenek ezingo dute bozkatu, Auzitegi Gorenak berretsi duenez

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Gorenari eskatu zion PPren eta Voxen "zapalketa saiakera" gelditzeko, "demokrazian botoa emateko eskubidea ez delako debekatzen, bermatu baizik".

TRIBUNAL SUPREMO
Auzitegi Gorena.

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