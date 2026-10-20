Auzitegi Nazionalaren esku utzi dituzte terrorismoagatik Irunen atxilotutako bi pertsonak
34 urteko gizonezkoa eta 22 urteko emakumea larunbatetik zeuden polizia-etxean, euren burua entregatu baitzuten.
Terrorismo delituagatik Irunen (Gipuzkoa) atxilotutako bi pertsonak, ezker abertzalearen disidentziarekin lotzen dituztenak, Auzitegi Nazionalaren esku utzi dituzte jada, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenaren arabera.
34 urteko gizonezkoa eta 22 urteko emakumea dira atxilotuak, eta Irungo ertzain-etxean izan dira pasa den larunbatetik. Uneotan Madrilgo Auzitegi Nazionalera bidean dira.
Segurtasun Sailak jakinarazi zuen “aurrekari esanguratsuak” dituztela atxilotuek, baina gehiago zehaztu gabe.
Irailaren 26an hasi zen ikerketa, Eskoriatzan (Gipuzkoa) egindako kontrol batean. Agenteek hiru pertsona identifikatu zituzten segurtasun indarrei buruzko “material garrantzitsua” zeramatelako eta “armak eta lehergailuak” egon daitezkeen leku bati buruzko informazioa zutelako.
Ertzaintzak ikerketa abiatu eta Auzitegi Nazionalari eman zion kasuaren berri, terrorismo delitua egon zitekeelako.
Iragan larunbatean, ikerketapean dauden hiru pertsonetako bi Irungo polizia--etxean agertu ziren, abokatu batekin batera, eta atxilotu egin zituzten. Ustezko terrorismo delitu batengatik ikertzen ari dira biak.
Deklarazioa hartu eta beharrezko izapideak beteta, Madrilera eraman dituzte Auzitegi Nazionalaren esku uzteko.