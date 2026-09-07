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Sanchezek bere Gobernu aurrerakoia defendatu du, inoiz baino beharrezkoagoa delakoan ultraeskuindarren mehatxuari aurre egiteko

Iragarkia
MADRID, 07/09/2026.-El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido a los parlamentarios socialistas que se "vacíen" y echen "el resto" en lo que queda de legislatura porque asegura que ahora hay que "ir a por más". En su intervención en el Congreso en una reunión interparlamentaria con diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, Sánchez ha agradecido su trabajo y les ha dicho que ahora hay que ir "a por más, a por mucho mas" de aquí al final de la legislatura.-EFE/ Kiko Huesca
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidente eta PSOEko idazkari nagusiak “zazpi ahalak egiteko” eskatu die bere diputatu, senatari eta europarlamentariei, azken zortzi urteetan lortutako aurrerapen sozialak "sendotzeko".

Espainiako gobernua Pedro Sanchez Psoe

Zure interesekoa izan daiteke

MADRID, 07/09/2026.- La investigación a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra se reanuda en la Audiencia Nacional con la declaración del presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola (c), quien presentó un escrito de colaboración en el que apuntó a la "pretensión de cobrar" del expresidente a la hora de conseguir el préstamo para la compañía.El expresidente de Plus Ultra declara que asumió que el pago del 1 % iba para Zapatero.- EFETV
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Plus Ultrako presidente ohiak onartu du bere airelineak lortu zuen maileguaren % 1eko komisioa Zapateroren taldearentzat izan zela

Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epailearen aurrean, idatzian jasotakoa berretsi du airelinea horretako presidente ohi eta bazkide nagusi Martinez Solak. Idatzi horretan aipatzen zuen Zapateroren izen mailegatzaile Julio Martinez Martinezek eta Espainiako presidente ohiak "diru kopuru bat" jaso zutela airelinearentzako mailegu bat lortzeko prozesuan bitartekari lanak egiteagatik.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Otegi: "Euskal Herriak hauteskundeetan frogatuko du antifaxista eta antiautoritarioa dela; ez dut uste partida galduta dagoenik"

Alemanian eskuin muturrak lortutako garaipenaren aurrean kezkatuta agertu da Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusia, Euskadi Irratiko 'Faktoria' saioan. Otegik ohartarazi du Espainiako eta Frantziako estatuak eskuin muturraren menpe geratzeko arriskua dagoela balizko hauteskunde orokorretan. Hala ere, "partida ez dago galduta" adierazi du, baina egoerari aurre egiteko prest egoteko deia egin du. Zentzu horretan, alderdi abertzaleek zerrenda bateratua osatzearen aldeko apustua berretsi du.

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