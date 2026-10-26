PPk uko egin dio Gipuzkoan Senaturako hautagaitza aurkezteari, eta Voxek hautagaitzak mugatuko ditu Araban eta Nafarroan
Bi alderdiek Senaturako hautagaitzak koordinatzea adostu dute, Goi Ganberan "zentro-eskuinaren gehiengoari" eusteko. Akordioaren arabera, PPk ez du hautagaitzarik aurkeztuko Gironan eta Tarragonan, eta Voxek beste sei probintziatan ez du hautagaitza propiorik aurkeztuko.
PPk eta Voxek Senaturako hautagaitzak koordinatzeko "adostasun-akordioa" iragarri dute gaur, astelehena, azaroaren 29ko Espainiako hauteskunde orokorrei begira. Akordioaren arabera, PPk uko egingo dio Gipuzkoan, Gironan eta Tarragonan hautagaitzak aurkezteari; Voxek, berriz, ez du hautagaitzarik aurkeztuko Las Palmasen, Santa Cruz Tenerifekoan, Cadizen, Valentzian, Castellon eta Balear Uharteetan.
Hauteskundeetarako hautagaitzak aurkezteko epea gauerdian amaituko da. Bi alderdiek azaldu dutenaren arabera, Senatuan "zentro-eskuinaren gehiengoari eustea" dute helburu.
Voxek proposatutako hautagai independente bat
Miguel Tellado PPren kanpaina-zuzendariak azaldu duenez, Voxek ez du hautagaitzarik aurkeztuko sei probintziatan. Horren ordez, PPk Voxek proposatutako hautagai bana independente gisa sartuko du bere zerrendetan.
Bestalde, Voxek hautagai bakarra aurkeztuko du Senaturako hamalau probintziatan: Araban, Nafarroan, Sevillan, Huelvan, Asturiasen, Badajozen, Caceresen, Huescan, Zaragozan, Alacanten, Granadan, Cuencan, Pontevedran eta Jaenen. Beste hogeita hiru probintziatan, berriz, ohiko moduan aurkeztuko ditu hautagaitzak.
Abascalen alderdiak ez du hautagaitzarik aurkeztuko Kanarietako eta Balear Uharteetako hauteskunde-barrutietan. Lurralde horietan, Senatuko kideak uharte bakoitzeko hautatzen dira.
Helburua: Senatuan gehiengoari eustea
Voxen idazkari nagusi Ignacio Garriga izan da akordioaren berri ematen lehena, hedabideei bidalitako bideo baten bidez. Garrigaren hitzetan, bere alderdiak hautagaitzak aurkezteari uko egitea "keinu" bat da, Pedro Sanchezek Senatua "bereganatzea" saihesteko, "muturrekoen eta erradikalen" laguntzarekin.
PP eta Vox "oso alderdi desberdinak" direla eta diskurtso ezberdinak dituztela onartu arren, bi alderdiak bat datozela defendatu du Garrigak: PSOE erakundeetatik ateratzeko beharrean, alegia.
Handik bost minutura, Telladok akordioa aurkeztu du PPren Madrilgo egoitza nagusian. Alderdi Popularraren ordezkariaren arabera, bi alderdien arteko akordioa "eskuzabaltasunaren, ikuspegi zabalaren eta estatu-senaren" emaitza da.
"Bi alderdien arteko akordioaren helburua Senatuan zentro-eskuinaren gehiengoa babestea da, ezker muturraren gehiengo hori kentzeko ahaleginen aurrean", adierazi du.
PPk uko egin dio Gipuzkoan, Gironan eta Tarragonan lehiatzeari
Telladok azaldu duenaren arabera, aurreko hauteskundeetako emaitzek eraman dute Alderdi Popularra hiru probintzia horietan Senaturako hautagaitzarik ez aurkeztera. Adierazi du PPk 26 urte daramatzala Gipuzkoatik Senaturako eserlekurik lortu gabe, eta demokrazia garaian ez du inoiz ordezkaritzarik eskuratu Senatuan Gironatik eta Tarragonatik.
PSOEren eta Fronte Zabalaren arteko akordioari erantzuteko egin dute PPk eta Voxek ituna. Bi alderdi horiek koalizioan aurkeztuko dituzte hautagaitzak Senaturako. Telladoren arabera, ezkerreko alderdien arteko aliantza horrek ez du eragotziko ezkerra Kongresuan gehiengoa galtzea, eta dago Senatuan ere ez duela gehiengorik lortuko.
PSOEk gogor kritikatu du "motozerraren aliantza"
PSOEk akordioa kritikatu du, eta "motozerraren aliantza" dela esan du. "PP eta Vox alderdi bera dira dagoeneko. Feijook eta Abascalek Senaturako hautagaitzak koordinatu dituzte, eta denek zekitena agerian utzi dute", adierazi dute Ferrazetik, ohar batean.
Halaber, kritikatu egin dute bi alderdiek autonomia-erkidegoetako hainbat gobernutan egindako itunak Senatura eraman nahi izatea. "Voxek ideiak jartzen ditu, eta PPk, boterea lortzeko anbizioa", adierazi dute.