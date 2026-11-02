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Frente Amplio-Fronte Zabalak bere hautagaiak aurkeztu ditu Bilbon egin duen lehen ekitaldi publikoan
Espero zen bezala, Lander Martinez izango da koalizioaren hautagaia Kongresurako Bizkaitik. Arabako hautagai Jose Damian Garcia Moreno izan du ondoan, baita Samira Raiss Senaturako Gipuzkoako hautagaia eta Alba Gutierrez Bizkaikoa ere.
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