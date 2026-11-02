29. HAUTESKUNDEAK
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Frente Amplio-Fronte Zabalak bere hautagaiak aurkeztu ditu Bilbon egin duen lehen ekitaldi publikoan

Iragarkia
BILBAO (PAÍS VASCO), 02/11/2026.- Los candidatos por Frente Amplio-Fronte Zabala durante la presentación al Congreso y al Senado por Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. En La imagen, José Damián García, Samira Arrzaiz , Lander Martíenz y Alba Gutiérrez. EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Espero zen bezala, Lander Martinez izango da koalizioaren hautagaia Kongresurako Bizkaitik. Arabako hautagai Jose Damian Garcia Moreno izan du ondoan, baita Samira Raiss Senaturako Gipuzkoako hautagaia eta Alba Gutierrez Bizkaikoa ere.

Hauteskunde Orokorrak Gipuzkoa Sumar Bizkaia Araba

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