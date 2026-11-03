Nafarroako hautagaitzak Kongresu eta Senaturako
Hautagai-zerrenda osoak azaroaren 29ko Hauteskunde Orokorretarako: EH Bildu, Fronte Zabala, PSN-PSOE, Eguzkilore, Geroa Bai, Mundo+Justo, UPN-PP, Se Acabó la Fiesta, Vox, Podemos, Frente Amplio, PACMA eta PCTE.
KONGRESUA
1. EUSKAL HERRIA BILDU-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (EH BILDU-ERC)
1. Eneka Maiz Ulaiar (EH BILDU).
2. Mikel Oteiza Iza (EH BILDU).
3. Ainhoa Bueno Munárriz (EH BILDU).
4. Arturo Goldaracena Asa (EH BILDU).
5. María Isabel (Bel) Pozueta Fernández (EH BILDU).
Ordezkoak:
1. Pedro María (Peio) Martínez de Eulate Maestresalas (EH BILDU).
2. Iraia De La Torre Landera (EH BILDU).
3. Beñat Jusue Rosano (EH BILDU).
2. FRENTE OBRERO (FO)
1. Nerea León Miranda.
2. Rubén Molina Mellado.
3. Maite Guerrico Cruz.
4. Urko Sasiain Txurruka.
5. Manuela Gallo Santiago.
3. PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA-PSOE (PSN-PSOE)
1. Elma Saiz Delgado.
2. Juán Cruz Cigudosa García.
3. Nuria Medina Santos.
4. Guzmán García García.
5. María Esther Villanueva Ucar.
Ordezkoak:
1. Carlos Alcuaz Monente.
2. María Carmen Reyes Chamorro.
4. EGUZKILORE (EGUZKILORE)
1. Francisco Javier Pérez Cueva.
2. Fanny Cecilia Carrillo Suárez (Independiente).
3. Bittor Jaúregi Alemán.
4. Cristina Garín Fernández.
5. Carlos María Adrián Sagardoy.
Ordezkoak:
1. Carmen María Martín Jiménez (Independiente).
5. GEROA BAI (GBAI)
1. Pablo Azcona Molinet (GEROA BAI).
2. María Rosa Basarte Osés (GEROA BAI).
3. Javier Ollo Martínez (GEROA BAI).
4. Aitana Duque Martínez (GEROA BAI).
5. Alfredo Agós Ginés (GEROA BAI).
Ordezkoak:
1. Miren Itxaso Soto Díaz de Cerio (GEROA BAI).
2. Amaiur Guindeo Arandigoien (GEROA BAI).
3. Idoia de Carlos Espartero (GEROA BAI).
6. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)
1. José Antonio Aparicio Martín.
2. María Carmen Silvestre Busto.
3. Javier Martínez Baigorri.
4. Ana Rocío Setuain Equisoain.
5. Iñaki Asiain Albisu.
7. UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO EN COALICIÓN CON EL PARTIDO POPULAR (UPN-PP)
1. Leticia San Martín Rodríguez (UPN).
2. Sergio Sayas López (PP).
3. María Carmen Alba Orduna (PP).
4. Javier de la Merced Artanga (UPN).
5. María Luz Moraza Busto (PP).
Ordezkoak:
1. Rubén Medrano Romeo (UPN).
2. María Inmaculada Múgica Ustárroz (PP).
3. Daniel Francés Sáinz (UPN).
8. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)
1. Lidia Martínez Aranguibel.
2. Ángel Rodríguez Candelario.
3. María Carmen Pioz Soriano.
4. Yoandry Sebastián Martín Cáceres.
5. Marina San Juan Soto.
Ordezkoak:
1. Victor Manuel Morales Rincón.
2. Noelia Gonzaléz Salmerón.
3. Adrián Santamaría Larraga.
9. VOX (VOX)
1. María Perpetuo Socorro Sada Ballesteros.
2. José María García Elorz.
3. Sara Baigorri Jarauta.
4. Juan Manuel Cabeo Cabrera.
5. María Milagros Eraso Osés.
Ordezkoak:
1. Óscar Téllez Leiva.
10. PODEMOS (PODEMOS)
1. Virginia Alonso Aparicio.
2. Mikel Mari González-Echeverri Peñagaricano.
3. María Joaquina Gómez Pérez.
4. Jesús Ángel García Hernández.
5. María Gracia Moreno Sola.
11. Frente Amplio-Fronte Zabala (FRENTE AMPLIO-FRONTE ZABALA)
1. Javier Ibáñez Orayen.
2. Miren Edurne Eguino Sisain.
3. David Fuentes Pérez.
4. Maria Sofía Pérez Ibiricu.
5. Daniel Prieto Notario.
Ordezkoak:
1. Ana Belén Ibarrola Piérola.
2. Gustavo Adolfo Errea Lizaur.
3. Amaya Algarra Grande.
12. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
1. Manuel Piñar Bautista.
2. Ana Isabel Espelosín Aguinaga.
3. Manuel Vilreales Nuñez de Arenas.
4. Lydia Jaso Irisarri.
5. Jose Javier Lorenzo Paredes.
Ordezkoak:
1. Celestina Angélica Fernández Zamora.
2. Carlos Gómez Cerciño.
3. Nuria Hera Peinado.
13. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Iker Maguregui Saiz.
2. Laura Martínez Jáñez.
3. Diego Cameirao Ojer.
4. Lidia Espeso García.
5. Edorta Mora Ballesteros.
Ordezkoak:
1. Olaya Rodríguez Ribeiro.
SENATUA
1. EUSKAL HERRIA BILDU-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (EH BILDU-ERC)
1. Florencio Aoiz Monreal (EUSKAL HERRIA BILDU - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA).
Ordezkoa 1: Lola Eslava Serrano (EUSKAL HERRIA BILDU - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA).
Ordezkoa 2: Ander Larunbe Anderson (EUSKAL HERRIA BILDU - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA).
2. Paula García García (EUSKAL HERRIA BILDU - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA).
Ordezkoa 1: Aitor Larraza Carrera (EUSKAL HERRIA BILDU - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA).
Ordezkoa 2: Edurne León Sánchez (EUSKAL HERRIA BILDU - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA).
3. Angel Martín Unzue Ayanz (EUSKAL HERRIA BILDU - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA).
Ordezkoa 1: Itziar Imaz Artazcoz (EUSKAL HERRIA BILDU - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA).
Ordezkoa 2: Paolo Albanese Weiss (EUSKAL HERRIA BILDU - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA).
2. SENADO DE PROGRESO (SDP (PSOE-IUN NEB-MS-BATZARRE))
1. Antonio Ángel Moleón Segura (SENADO DE PROGRESO).
Ordezkoa 1: Susana Castanera Gómez (SENADO DE PROGRESO).
Ordezkoa 2: Alejandro López Orejuela (SENADO DE PROGRESO).
2. Ane María Sánchez Jiménez (SENADO DE PROGRESO).
Ordezkoa 1: Eduardo Mayordomo Carrasco (SENADO DE PROGRESO).
Ordezkoa 2: Olga Risueño Molina (SENADO DE PROGRESO).
3. Jesús María Rodríguez Gómez (SENADO DE PROGRESO).
Ordezkoa 1: María Blanca Yolanda González García (SENADO DE PROGRESO).
Ordezkoa 2: Jaime Aliaga Chivite (SENADO DE PROGRESO).
3. GEROA BAI (GBAI)
1. María Teresa Espinosa Sáenz (GEROA BAI).
Ordezkoa 1: Juan José Ausan Errandonea (GEROA BAI).
Ordezkoa 2: Isabel Aramburu Bergua (GEROA BAI).
2. Raúl Ayala Martínez (GEROA BAI).
Ordezkoa 1: Maite Garbayo Valencia (GEROA BAI).
Ordezkoa 2: José Javier Leoz Sanz (GEROA BAI).
3. Ana Carmen Luján Martínez (GEROA BAI).
Ordezkoa 1: Hasier Morrás Aranoa (GEROA BAI).
Ordezkoa 2: Blanca Isabel Regúlez Alvarez (GEROA BAI).
4. EGUZKILORE (EGUZKILORE)
No proclamada.
5. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)
1. María Arantzazu Munárriz Rodríguez.
Ordezkoa 1: Josep María Valls Martí.
Ordezkoa 2: María Rosario Elcuaz Viscarret.
6. UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO EN COALICIÓN CON EL PARTIDO POPULAR (UPN-PP)
1. José Javier Esparza Abaurrea (UPN).
Ordezkoa 1: Marta Ruiz de Alda Parla (UPN).
Ordezkoa 2: Jesús Miguel Sáinz Ruiz (UPN).
2. María Isabel García Malo (PP).
Ordezkoa 1: David Diago Cascán (PP).
Ordezkoa 2: María de las Mercedes San Pedro López (PP).
3. Miguel Aguirre Yanguas (UPN).
Ordezkoa 1: Cristina Sota Pernaut (UPN).
Ordezkoa 2: Casto Alvero González (UPN).
7. PODEMOS (PODEMOS)
1. Eva Calleja Novales.
Ordezkoa 1: Jorge Aníbal Quilumba Díaz.
Ordezkoa 2: Virginia Mateo Solana.
2. Fernando González Martín.
Ordezkoa 1: Raquel Blanco Bartolomé.
Ordezkoa 2: Antonio Jiménez Millán.
3. María Graciela López Camarán.
Ordezkoa 1: Yago Iglesias Vidaurre.
Ordezkoa 2: María Sagrario Marco Elorz.
8. VOX (VOX)
1. Estíbaliz Moreno Irigoyen.
Ordezkoa 1: Juan del Águila Pérez.
Ordezkoa 2: Carolina Garcia-Ochoa Bonail.
9. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Ibon Landaluce Marquinez.
Ordezkoa 1: Oihane Garcia Pablos.
Ordezkoa 2: Beñat Saiz Zuluaga.