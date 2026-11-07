Azaroaren 29ko hauteskundeak

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Hauteskundeen atariko eztabaida saioa egin dute Nafarroako hautagaiek Radio Euskadin

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

UPN-PPko Leticia San Martin, PSNko Juan Cruz Cigudosa, EH Bilduko Eneka Maiz, Voxeko Socorro Sada, Fronte Zabaleko Javier Ibañez eta Geroa Baiko Pablo Azkona izan dira larunbat honetan Radio Euskadiko "Parlamento en la Ondas" saioko eztabaida politikoan.

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