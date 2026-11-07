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Hauteskundeen atariko eztabaida saioa egin dute Nafarroako hautagaiek Radio Euskadin
UPN-PPko Leticia San Martin, PSNko Juan Cruz Cigudosa, EH Bilduko Eneka Maiz, Voxeko Socorro Sada, Fronte Zabaleko Javier Ibañez eta Geroa Baiko Pablo Azkona izan dira larunbat honetan Radio Euskadiko "Parlamento en la Ondas" saioko eztabaida politikoan.
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